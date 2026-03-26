Tasnim: БПЛА атаковали военную базу США на востоке Саудовской Аравии

«Взрывы были слышны после ударов беспилотников по базе ВВС “Принц Султан” на востоке Саудовской Аравии», — говорится в сообщении.
Сама авиабаза расположена в центральной провинции Эль-Хардж, к юго-востоку от Эр-Рияда, и выполняет функцию ключевого логистического и оперативного узла для американских военных объектов в регионе.
Ранее появлялась информация, что к возможным боевым действиям против Ирана могут присоединиться Саудовская Аравия и Объединённые Арабские Эмираты. В Эр-Рияде рассматривают вариант участия в ударах по иранской территории. Окончательное решение, как утверждается, может принять наследный принц Мухаммед бен Сальман Аль Сауд.
