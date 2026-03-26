Ричмонд
+11°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Лебедев: в Черниговской области поражен склад дронов ВСУ

Координатор подполья сообщил об ударе по складу с дронами ВСУ в районе черниговского поселка Репки.

В Черниговской области нанесен удар по складу с беспилотниками ВСУ, сообщил в четверг в своем Telegram-канале координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

Согласно его сведениям, под удар попало складское помещение с дронами противника в районе населенного пункта Репки.

Информации о последствиях удара по складу нет.

Ранее появились сообщения об уничтожении в результате атаки дронов ряда складов ВСУ с запчастями для западной бронетехники и боеприпасами, выявленных в районе города Изюм Харьковской области.

Также стало известно о нанесении удара по расположению подразделений армейской авиации ВСУ в Одесской области. По данным источников, на территории бывшего аэродрома в районе города Арциз были поражены вертолеты противника, а также площадки обслуживания и технические помещения.

Ранее были опубликованы кадры нанесения бомбовых ударов по пунктам временной дислокации 63-й мехбригады ВСУ и 117-й бригады теробороны противника под Красным Лиманом.