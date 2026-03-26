Лебедев: в Черниговской области поражен склад дронов ВСУ

В Черниговской области нанесен удар по складу с беспилотниками ВСУ, сообщил в четверг в своем Telegram-канале координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.
Согласно его сведениям, под удар попало складское помещение с дронами противника в районе населенного пункта Репки.
Информации о последствиях удара по складу нет.
Ранее появились сообщения об уничтожении в результате атаки дронов ряда складов ВСУ с запчастями для западной бронетехники и боеприпасами, выявленных в районе города Изюм Харьковской области.
Также стало известно о нанесении удара по расположению подразделений армейской авиации ВСУ в Одесской области. По данным источников, на территории бывшего аэродрома в районе города Арциз были поражены вертолеты противника, а также площадки обслуживания и технические помещения.
Ранее были опубликованы кадры нанесения бомбовых ударов по пунктам временной дислокации 63-й мехбригады ВСУ и 117-й бригады теробороны противника под Красным Лиманом.