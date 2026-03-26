Сильные осадки в виде ракет и беспилотиков спрогнозировали в Тель-Авиве

Иранское агентство IRNA опубликовало якобы прогноз погоды для крупнейшего города Израиля — Тель-Авива, в котором синоптики обещают городу мощные осадки в виде ракет и беспилотных летательных аппаратов.
«Погодные условия в Тель-Авиве: сильный дождь из ракет и беспилотников», — говорится в публикации.
На снимке к ней изображен город под обстрелами, нарисованы вместо облаков и капель дождя — ракеты и БПЛА, а также указано время прилетов, текст на нем гласит: «Условия: сильные обстрелы ракетами. Ощущается как 100 единиц. В основном обстрелы ракетами».
Напомним, 28 февраля Израиль и США нанесли удар по объектам в Иране. Позже президент США Дональд Трамп подтвердил начало израильско-американских операций «Эпическая ярость» и «Рычащий лев» против Исламской Республики, заявив, что «бомбы будут падать везде». В свою очередь, Иран в рамках ответной операции «Правдивое обещание 4» нанес мощные удары по Израилю и военным базам США на Ближнем Востоке.
Ранее стало известно об уничтожении Ираном американского самолета KC-135.