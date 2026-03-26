Близ Череповца ночью уничтожили два беспилотника

Два беспилотных летательных аппарата были сбиты в ночь на 26 марта вблизи Череповца. Как уточнил в своем Telegram-канале губернатор Вологодской области Георгий Филимонов, пострадавших и разрушений нет. В настоящий момент оперативные службы работают на местах падения обломков.
«Два беспилотных летательных аппарата нейтрализованы ночью вблизи Череповца. Прошу вас сохранять спокойствие и соблюдать меры предосторожности. При обнаружении подозрительных предметов — не приближайтесь к ним, сразу сообщите в 112», — написал Филимонов.
В целях безопасности полетов аэропорт Череповца временно не принимает и не отправляет рейсы. Ограничения были введены около полуночи.
Ранее KP.RU сообщил, что в Брянской области в результате удара украинских беспилотников погибла мирная жительница. Как уточнил губернатор региона Александр Богомаз, атаке подверглось село Зерново.