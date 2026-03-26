США и Индия собираются вместе производить современное вооружение

Индия и США обсудили совместную разработку и производство вооружений, а также перспективные оборонные сделки, сообщает Минобороны Индии по итогам заседания двусторонней группы по оборонной политике.
Переговоры прошли в Нью-Дели под сопредседательством министра обороны Индии Раджнатха Сингха и заместителя главы Пентагона Элбриджа Колби.
Стороны обозначили приоритетные направления сотрудничества и подтвердили готовность расширять военное взаимодействие.
В ходе встречи обсуждались поставки индийской армии американских высокоточных артиллерийских боеприпасов Excalibur, а также возможность срочной закупки противотанковых ракет Javelin.
Отдельное внимание уделено планам по приобретению Индией шести противолодочных самолетов P-8I.
Ранее представители США заявляли о намерении развивать сотрудничество с Индией в сфере высокоточного оружия большой дальности и противолодочной обороны, а также усиливать взаимодействие в Индо-Тихоокеанском регионе.
