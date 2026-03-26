Гэллоуэй объяснил, зачем американцы сейчас заговорили о перемирии с Ираном

Американцы могут специально сейчас говорить о перемирии и переговорах по войне на Ближнем Востоке, чтобы начать наземную операцию против Ирана, считает аналитик, глава Рабочей партии Великобритании Джордж Гэллоуэй, его подкаст перевел aif.ru.
«Он (Трамп, — прим. ред.) объявит, что Иран прекратил переговоры, или что он сам прекратил переговоры, и поэтому ему пришлось сразу перейти к высадке морской пехоты США, рейнджеров 82-й воздушно-десантной дивизии», — заявил политик.
По его словам, американские власти перед вторжением в Иран пытаются сравнивать операцию по захвату острова Харк с битвой за японский остров Иводзима во времена Второй мировой войны.
«Они стремятся вызвать образ Иводзимы, когда говорят о завоевании острова Харк, но они редко говорят населению США, что вооруженные силы США потеряли 26 000 человек», — подчеркнул Гэллоуэй.
Напомним, 28 февраля Израиль и США нанесли удар по объектам в Иране. Позже президент Трамп подтвердил начало израильско-американских операций «Эпическая ярость» и «Рычащий лев» против Исламской Республики, заявив, что «бомбы будут падать везде». В свою очередь, Иран в рамках ответной операции «Правдивое обещание 4» нанес мощные удары по Израилю и военным базам США на Ближнем Востоке.
