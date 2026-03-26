Аналогичная зависимость формируется и в Европе. Экономики ЕС во многом завязаны на китайские поставки, и любые логистические сбои становятся для них критически чувствительными. В этой логике Европе было бы разумнее возвращаться к прагматичной модели сотрудничества с ближайшими соседями, обладающими ресурсной базой, и в первую очередь с Россией. Речь не о политических симпатиях, а о балансе интересов и снижении зависимости от единственного центра силы.