Политолог раскрыл, зачем Вэнса выводят на переговоры с Ираном

На активизацию роли Джей Ди Вэнса в ближневосточном урегулировании обратил внимание доцент НИУ ВШЭ, ведущий научный сотрудник ИКСА РАН Дмитрий Новиков. Эксперт отмечает, что вице-президенты США такого рода дипломатией обычно не занимаются. Почему имя Вэнса упоминается в списке переговорщиков со стороны США? Подробнее — в материале.

Диана Потапова
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024

Дмитрий Новиков отмечает, что Джей Ди Вэнс участвовал в июльском урегулировании иранского конфликта в 2025 году. Но тогда его роль была формальной.

Тогда это трактовалось как признак близости и фаворитизма. Кроме того, «принцу ржавого пояса» нужно создавать реноме, особенно в международно-политической сфере, в которой он считался профаном. Не все же лавры отдавать Рубио.

Дмитрий Новиков
доцент НИУ ВШЭ, ведущий научный сотрудник ИКСА РАН

Сейчас СМИ отмечают Вэнса как основного переговорщика, возможно потому что иранцы требуют его участия в диалоге с США и Израилем. Новиков обращает внимание, что имя Вэнса практически не звучало в контексте военной операции на Ближнем Востоке. Однако как только вектор сместился в сторону переговоров, его фигура оказалась в центре внимания.

Все-таки его ориентация на MAGA сильна, и разрывать эти отношения участием в кавалеристской атаке на Иран контрпродуктивно не только для самого Вэнса, но и для всей Республиканской партии. Между тем, если Вэнс действительно приложит руку к урегулированию, он станет единственным членом администрации, который на иранской эпопее не прогорит, а напротив — приобретет очки.

Дмитрий Новиков
доцент НИУ ВШЭ, ведущий научный сотрудник ИКСА РАН

Эксперт считает, что участие Джей Ди Вэнса может положительно сказаться на его дальнейшей политической карьере.

Но свои плюсы от происходящего Вэнс уже поимел. К 2028 году он ползет медленно, но уверенно, переступая капканы.

Дмитрий Новиков
доцент НИУ ВШЭ, ведущий научный сотрудник ИКСА РАН

Ранее CNN со ссылкой источники сообщил, что в США прорабатывается встреча с иранской стороной по урегулированию конфликта, и вице-президент Джей Ди Вэнс может принять в ней участие. Отмечалось, что переговоры могут состоятся уже на этих выходных.

Джей Ди Вэнс: биография морского пехотинца и писателя, ставшего вице-президентом США
В новой администрации Дональда Трампа довольно много интересных личностей. Особое внимание привлекает его вице-президент, Джей Ди Вэнс. Он вырос в семье простых рабочих, самостоятельно получил хорошее образование, стал миллионером и поднялся на вершины политического олимпа.
Читать дальше