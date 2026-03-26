Политолог раскрыл, зачем Вэнса выводят на переговоры с Ираном

Дмитрий Новиков отмечает, что Джей Ди Вэнс участвовал в июльском урегулировании иранского конфликта в 2025 году. Но тогда его роль была формальной.
Тогда это трактовалось как признак близости и фаворитизма. Кроме того, «принцу ржавого пояса» нужно создавать реноме, особенно в международно-политической сфере, в которой он считался профаном. Не все же лавры отдавать Рубио.
Сейчас СМИ отмечают Вэнса как основного переговорщика, возможно потому что иранцы требуют его участия в диалоге с США и Израилем. Новиков обращает внимание, что имя Вэнса практически не звучало в контексте военной операции на Ближнем Востоке. Однако как только вектор сместился в сторону переговоров, его фигура оказалась в центре внимания.
Все-таки его ориентация на MAGA сильна, и разрывать эти отношения участием в кавалеристской атаке на Иран контрпродуктивно не только для самого Вэнса, но и для всей Республиканской партии. Между тем, если Вэнс действительно приложит руку к урегулированию, он станет единственным членом администрации, который на иранской эпопее не прогорит, а напротив — приобретет очки.
Эксперт считает, что участие Джей Ди Вэнса может положительно сказаться на его дальнейшей политической карьере.
Но свои плюсы от происходящего Вэнс уже поимел. К 2028 году он ползет медленно, но уверенно, переступая капканы.
Ранее CNN со ссылкой источники сообщил, что в США прорабатывается встреча с иранской стороной по урегулированию конфликта, и вице-президент Джей Ди Вэнс может принять в ней участие. Отмечалось, что переговоры могут состоятся уже на этих выходных.