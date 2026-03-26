Политолог раскрыл, зачем Вэнса выводят на переговоры с Ираном

Все-таки его ориентация на MAGA сильна, и разрывать эти отношения участием в кавалеристской атаке на Иран контрпродуктивно не только для самого Вэнса, но и для всей Республиканской партии. Между тем, если Вэнс действительно приложит руку к урегулированию, он станет единственным членом администрации, который на иранской эпопее не прогорит, а напротив — приобретет очки.