Почему Иран открыл судам из России проход через Ормузский пролив

Что известно о решении Ирана об открытии пролива
О том, что Ормузский пролив смогут свободно пересекать российские, китайские, индийские, пакистанские и иракские суда, сообщил министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи. Он уточнил, что разрешение распространяется только на корабли дружественных Тегерану государств, пишет Tasnim.
25 марта стало известно, что Тегеран открыл проход через Ормузский пролив нескольким танкерам с нефтью в рамках налаживания диалога с США, рассказало агентство «Интерфакс» со ссылкой на The Times of Israel.
Ранее Иран объявлял о возможном проходе коммерческих судов через Ормузский пролив на условиях предварительных договоренностей и оплаты за транзит. По данным Lloyd's List, одному из танкеров проход по морскому коридору обошелся в 2 млн долларов, сообщает РБК. Как именно взимается плата с учетом действующих санкций в отношении Ирана, а также все ли суда платят за проход — точно неизвестно.
«Безопасный коридор», который предоставляют танкерам и сухогрузам после согласования с Тегераном, пролегает через территориальные воды Исламской Республики рядом с островом Ларак, где военно-морские силы КСИР и портовые службы идентифицируют суда.
Как США и Британия собираются деблокировать пролив
США готовятся деблокировать Ормузский пролив силовыми методами. СМИ раскрыли план команды Трампа захватить остров Харк, который является главным нефтяным хабом Ирана. По мнению аналитиков Белого дома, это может заставить Иран открыть морской коридор.
В ночь на 26 марта журналист The Wall Street Journal (WSJ) Алекс Уорд в соцсети X написал, что Вашингтон может дать старт наземной операции в Исламской Республике уже в ближайшее время, сообщило издание «Лента.ру».
В Иране в ответ на сообщения о планах США провести наземную операцию на территории страны пообещали перекрыть еще и Баб-эль-Мандебский пролив между Красным и Аравийским морем, который называют южными воротами в Суэцкий канал.
Как сообщает иранское агентство Tasnim, власти Ирана приготовились действовать по такому сценарию, если американцы решат освободить Ормузский пролив с «помощью глупых мер».
Заместитель министра иностранных дел Ирана Саид Хатибзаде во время интервью телеканалу Sky News предупредил, что реализация наземной операции в Иране станет для США «вторым Вьетнамом».
Лондон объявил о формировании международной коалиции, которая займется разблокировкой Ормузского пролива. В первом пункте плана по открытию морского коридора — проведение саммита по безопасности в Великобритании. По предварительным данным, в коалицию могут войти около 30 государств, из них — 20 европейских, а также Австралия, Бахрейн, Доминиканская Республика, Канада, ОАЭ, Панама, Тринидад и Тобаго, Южная Корея, Япония и Новая Зеландия, сообщает РБК.
Издание Politico рассказало, что британцы планируют развернуть в Ормузском проливе автономные системы по обезвреживанию мин, которые смогут запускать с кораблей-носителей в Персидском заливе.
The Guardian уточнила, что британское командование намерено проводить разблокировку в тесном сотрудничестве с американцами и уже направило своих специалистов в Центральное командование США, чтобы разработать варианты прохода через морской коридор.
Почему Ормузский пролив открыли для дружественных стран
Разблокировка морского пути для пяти дружественных государств — решение Ирана, которое позволит ему сохранить влияние в регионе, укрепить отношения с союзниками, сократить масштабы экономического кризиса и показать, кто контролирует ключевой транспортный маршрут.
Открывая пролив для «друзей», Иран подчеркивает свою позицию в противостоянии с США и Израилем и использует блокировку коридора как инструмент давления на своих противников. Угроза перекрытия пролива Баб-эль-Мандеб — также способ давления на другие страны, которые поддерживают Вашингтон и Тель-Авив.
«Конечно, этот пролив, в отличие от Ормузского, имеет альтернативы. Но они крайне неприятны для бизнеса, поскольку подразумевают обход судами всего африканского континента. Таким образом, массовые атаки на суда в этой артерии спровоцируют взрывной рост цен по целому ряду направлений», — объяснил востоковед Кирилл Семенов в беседе с газетой «Взгляд».
Эксперт добавил, что если блокада будет установлена, то мировые транспортные коммуникации будут сломаны, что негативно повлияет на глобальный рынок.