Ричмонд
+11°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

МИД КНР: затягивание иранского конфликта не отвечает интересам всех сторон

Официальный представитель китайского дипведомства Линь Цзянь отметил, что продолжение боевых действий приведет к увеличению числа жертв и потерь.

Источник: Reuters

ПЕКИН, 26 марта. /ТАСС/. Затягивание конфликта на Ближнем Востоке приведет к увеличению потерь и не соответствует интересам ни одной из сторон. Об этом заявил на брифинге официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь, комментируя возможность переговоров между Вашингтоном и Тегераном.

«Затягивание конфликта не отвечает интересам ни одной из сторон. Продолжение боевых действий приведет лишь к увеличению числа жертв и потерь», — отметил он.

Дипломат также призвал заинтересованные стороны «совместно работать над формированием условий для начала содержательных и эффективных мирных переговоров».

28 февраля США и Израиль начали военную операцию против Ирана. Под удары попали крупнейшие иранские города, в том числе Тегеран. Корпус стражей исламской революции Ирана заявил о масштабной ответной операции, атаковав Израиль. Ударам также подверглись объекты в Бахрейне, Иордании, Катаре, Кувейте, ОАЭ и Саудовской Аравии.

