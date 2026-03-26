МИД КНР: затягивание иранского конфликта не отвечает интересам всех сторон

ПЕКИН, 26 марта. /ТАСС/. Затягивание конфликта на Ближнем Востоке приведет к увеличению потерь и не соответствует интересам ни одной из сторон. Об этом заявил на брифинге официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь, комментируя возможность переговоров между Вашингтоном и Тегераном.
Дипломат также призвал заинтересованные стороны «совместно работать над формированием условий для начала содержательных и эффективных мирных переговоров».
28 февраля США и Израиль начали военную операцию против Ирана. Под удары попали крупнейшие иранские города, в том числе Тегеран. Корпус стражей исламской революции Ирана заявил о масштабной ответной операции, атаковав Израиль. Ударам также подверглись объекты в Бахрейне, Иордании, Катаре, Кувейте, ОАЭ и Саудовской Аравии.