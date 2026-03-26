Экс-глава MI6 считает, что США потеряли инициативу в конфликте с Ираном

ЛОНДОН, 26 марта. /ТАСС/. Иран имеет преимущество в конфликте с Соединенными Штатами, которые утратили инициативу из-за недооценки сил противника. Такое мнение выразил бывший глава службы внешней разведки Великобритании MI6 (2014−2020) Алекс Янгер в интервью The Economist.
«Реальность такова, что США недооценили масштаб задачи и, как мне кажется, примерно две недели назад утратили инициативу. На практике иранский режим оказался гораздо более устойчивым, чем, думаю, кто-либо ожидал», — сказал Янгер.
Он обратил внимание на удачные решения иранского руководства, например рассредоточение военных возможностей и делегирование полномочий на применение этих вооружений. «Это обеспечило им значительную дополнительную устойчивость перед этой чрезвычайно мощной воздушной кампанией», — сообщил бывший глава MI6.
Янгер сообщил о «горизонтальной эскалации» со стороны Тегерана. «Они обстреливают ракетами всех, кто находится в зоне досягаемости, — пояснил собеседник издания. — Это оказалось очень эффективным способом напрямую повысить цену для США. Кроме того, они осознали значение энергетической войны, удерживают государства под угрозой и фактически вывели конфликт на глобальный уровень, что дало им дополнительные рычаги воздействия».
Экс-глава британской внешней разведки добавил, что, в то время как США ввязались в «войну по выбору», для Ирана это «война за существование». «Это придало им большую выносливость по сравнению с их американскими оппонентами. Они это понимают, и это дает им преимущество», — сказал Янгер.
Он также заметил, что даже «почти идеально проведенная воздушная кампания» не способна свести угрозу к нулю, когда у оппонента остаются запасы БПЛА. «Иран способен сохранять давление, даже если у него осталось лишь около 10% от первоначальных запасов. Поэтому, на мой взгляд, у США и Израиля остается довольно ограниченный и не самый благоприятный набор вариантов», — заметил Янгер.