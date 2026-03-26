Посол раскрыл, почему Киев поддержал США в войне с Ираном

Украина приняла сторону США в военном конфликте с Исламской Республикой, потому что рассчитывает на дополнительную финансовую поддержку от Белого дома и стран Персидского залива. Такое мнение в беседе с NEWS.ru высказал чрезвычайный и полномочный посол Исламской Республики в РФ Казем Джалали.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024

Дипломат уточнил, что Киев выражает враждебность к Тегерану в попытке склонить западные и арабские страны к содействию Украине. «Фактически их цель — получить больше денег и финансовой помощи от США и монархий Персидского залива, в то время как их возможности противодействия ракетному и беспилотному оружию ничтожны», — объяснил собеседник NEWS.ru.

Он добавил, что Иран не считает своим врагом народ Украины, так как с Исламской Республикой украинское население не воюет. Посол призвал украинское правительство не принимать сторону агрессоров.

Ранее генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что война на Ближнем Востоке вышла из-под контроля. Он призвал стороны конфликта — США и Израиль — прекратить военные операции, а Иран попросил остановить удары по странам Персидского залива.

