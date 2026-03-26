Политолог раскрыл причину отказа Ирана от переговоров с США

Исламская Республика отказывается возобновлять переговорный процесс с США, потому что уверена в скорой победе в конфликте, в том числе при содействии союзников из Ливана. Такое мнение в беседе с NEWS.ru высказал политолог, руководитель бюро «РИА Новости» в Ливане и Сирии Михаил Алаеддин.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024

Эксперт уточнил, что отказ Ирана от диалога с США связан с ситуацией на поле военных действий.

«В Тегеране понимают, что сейчас фактически вырисовывается картина, когда они побеждают», — отметил собеседник NEWS.ru.

Алаеддин добавил, что побеждают не только иранцы. Он обратил внимание, что союзники Тегерана в лице «Хезболлы» успешно наносят удары по Израилю.

Ранее представители вооруженных формирований ливанской шиитской организации «Хезболла» заявили, что произвели ракетную атаку по зданию Минобороны Израиля «Кирия» в Тель-Авиве. Уточняется, что при ударе использовались «ракеты разных типов».

