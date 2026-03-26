Reuters: визит Трампа в Китай пройдет 14−15 мая

Агентство напоминает, что визит Трампа в Китай, который изначально планировался на начало апреля, был отложен по ряду причин. В феврале Верховный суд США ограничил полномочия президента по введению торговых пошлин, лишив Трампа одного из рычагов на переговорах с третьим по величине торговым партнером США. В конце февраля нападение США и Израиля на Иран привело к новому обострению отношений с Китаем, основным покупателем иранской нефти.