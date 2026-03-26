Reuters: визит Трампа в Китай пройдет 14−15 мая

Наши представители завершают подготовку к этим историческим визитам. Я с нетерпением жду возможности провести время с Си Цзиньпином, что, я уверен, станет грандиозным событием.
Посольство Китая сообщило, что не располагает информацией о визите. Пекин обычно не раскрывает расписание Си Цзиньпина более чем на несколько дней вперед, поясняет Reuters.
Агентство напоминает, что визит Трампа в Китай, который изначально планировался на начало апреля, был отложен по ряду причин. В феврале Верховный суд США ограничил полномочия президента по введению торговых пошлин, лишив Трампа одного из рычагов на переговорах с третьим по величине торговым партнером США. В конце февраля нападение США и Израиля на Иран привело к новому обострению отношений с Китаем, основным покупателем иранской нефти.
Ожидается, что в ходе двухдневного визита Трампа в Пекин стороны договорятся о торговле сельскохозяйственной продукцией и запчастями для самолетов, обсудят острую тайваньскую тему и увеличение продаж оружия Вашингтоном Тайбэю, а также ситуацию на Ближнем Востоке и ее последствия для мировой экономики.
В среду отвечая на вопрос о том, прекратится ли война с Ираном к моменту поездки Трампа в Китай, пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт заявила, что «мы всегда оценивали (операцию против Ирана) примерно в четыре-шесть недель, так что можете посчитать сами».