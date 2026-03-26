Reuters: визит Трампа в Китай пройдет 14−15 мая

Президент США Дональд Трамп встретится с председателем КНР Си Цзиньпином в мае во время своего первого за восемь лет визита в Китай. Позднее в этом году Трамп примет Си с ответным визитом в США, передает Reuters.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

Наши представители завершают подготовку к этим историческим визитам. Я с нетерпением жду возможности провести время с Си Цзиньпином, что, я уверен, станет грандиозным событием.

Дональд Трамп
президент США

Посольство Китая сообщило, что не располагает информацией о визите. Пекин обычно не раскрывает расписание Си Цзиньпина более чем на несколько дней вперед, поясняет Reuters.

Агентство напоминает, что визит Трампа в Китай, который изначально планировался на начало апреля, был отложен по ряду причин. В феврале Верховный суд США ограничил полномочия президента по введению торговых пошлин, лишив Трампа одного из рычагов на переговорах с третьим по величине торговым партнером США. В конце февраля нападение США и Израиля на Иран привело к новому обострению отношений с Китаем, основным покупателем иранской нефти.

Ожидается, что в ходе двухдневного визита Трампа в Пекин стороны договорятся о торговле сельскохозяйственной продукцией и запчастями для самолетов, обсудят острую тайваньскую тему и увеличение продаж оружия Вашингтоном Тайбэю, а также ситуацию на Ближнем Востоке и ее последствия для мировой экономики.

В среду отвечая на вопрос о том, прекратится ли война с Ираном к моменту поездки Трампа в Китай, пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт заявила, что «мы всегда оценивали (операцию против Ирана) примерно в четыре-шесть недель, так что можете посчитать сами».

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше