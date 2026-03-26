Ричмонд
+11°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Раде заявили, что Украина на грани финансовой катастрофы

Глава комитета Верховной рады по вопросам финансов Даниил Гетманцев призвал отказаться от ссор и разборок внутри правящей партии «Слуга народа».

Источник: Reuters

МОСКВА, 26 марта. /ТАСС/. Украина очень близка к финансовой катастрофе, заявил глава комитета Верховной рады по вопросам финансов Даниил Гетманцев.

«Хочу немного вернуть вас в реальность, в которой оказалась страна. Страна на грани финансовой катастрофы», — сказал он на заседании украинского парламента, трансляцию которого ведет телеканал «Рада» на YouTube.

Обращаясь к депутатам правящей партии «Слуга народа», парламентарий призвал отказаться от ссор и разборок внутри фракции, «чтобы не потерять страну, не упасть в бездну финансовой неопределенности». «А мы очень-очень близки к ней», — резюмировал он.

Бюджет Украины уже несколько лет составляется с рекордным дефицитом. В Киеве признают, что страна полностью исчерпала собственные ресурсы и изыскивать средства с каждым годом становится все сложнее. Ситуация усугубилась с начала года в связи с тем, что парламент страны не может принять ряд важных законопроектов, от утверждения которых зависит получение Украиной новых траншей помощи от Евросоюза и Международного валютного фонда. Первый заместитель главы фракции «Слуга народа» в Раде Андрей Мотовиловец заявлял, что в стране могут быть остановлены соцвыплаты, а все средства будут направлены только на ВСУ.

Узнать больше по теме
Евросоюз (ЕС): многообразие в поисках единства
Рожденный стремлением к миру сложный механизм баланса интересов, Европейский союз — объединение, в котором прагматизм соседствует с идеализмом. Амбициозный проект превратил исторических соперников в политических партнеров: собрали главное из истории ЕС.
Читать дальше