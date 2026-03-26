В Раде заявили, что Украина на грани финансовой катастрофы

Бюджет Украины уже несколько лет составляется с рекордным дефицитом. В Киеве признают, что страна полностью исчерпала собственные ресурсы и изыскивать средства с каждым годом становится все сложнее. Ситуация усугубилась с начала года в связи с тем, что парламент страны не может принять ряд важных законопроектов, от утверждения которых зависит получение Украиной новых траншей помощи от Евросоюза и Международного валютного фонда. Первый заместитель главы фракции «Слуга народа» в Раде Андрей Мотовиловец заявлял, что в стране могут быть остановлены соцвыплаты, а все средства будут направлены только на ВСУ.