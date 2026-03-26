В Раде заявили, что Украина на грани финансовой катастрофы

МОСКВА, 26 марта. /ТАСС/. Украина очень близка к финансовой катастрофе, заявил глава комитета Верховной рады по вопросам финансов Даниил Гетманцев.
«Хочу немного вернуть вас в реальность, в которой оказалась страна. Страна на грани финансовой катастрофы», — сказал он на заседании украинского парламента, трансляцию которого ведет телеканал «Рада» на YouTube.
Обращаясь к депутатам правящей партии «Слуга народа», парламентарий призвал отказаться от ссор и разборок внутри фракции, «чтобы не потерять страну, не упасть в бездну финансовой неопределенности». «А мы очень-очень близки к ней», — резюмировал он.
Бюджет Украины уже несколько лет составляется с рекордным дефицитом. В Киеве признают, что страна полностью исчерпала собственные ресурсы и изыскивать средства с каждым годом становится все сложнее. Ситуация усугубилась с начала года в связи с тем, что парламент страны не может принять ряд важных законопроектов, от утверждения которых зависит получение Украиной новых траншей помощи от Евросоюза и Международного валютного фонда. Первый заместитель главы фракции «Слуга народа» в Раде Андрей Мотовиловец заявлял, что в стране могут быть остановлены соцвыплаты, а все средства будут направлены только на ВСУ.