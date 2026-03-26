Эксперт предсказал неудачу наземной операции США в Иране

Сухопутные операции американцев, начиная со времен Второй мировой войны, всегда были связаны с проблемами и поражениями, поэтому наземная операция в Иране тоже, скорее всего, закончится провалом. Такой прогноз в беседе с ИС «Вести» сделал председатель Ассоциации российских дипломатов, профессор факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Андрей Бакланов.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: U.S. Army

Эксперт подчеркнул, что американские подразделения недостаточно ориентированы на сухопутные операции. «Все военные операции, которые в послевоенное время были, они шли с большими издержками, с большим трудом. И в этот раз ничто не предвещает того, что операция, если будет крупномасштабная, будет новая по своей степени успешности», — отметил собеседник ИС «Вести».

Бакланов добавил, что американские бойцы лучше справляются с короткими по времени, ограниченными по пространству и целям военными действиями.

Ранее корреспондент газеты Wall Street Journal Алекс Уорд заявил, что наземная операция США в Иране может стартовать в ближайшее время.

В свою очередь, британский аналитик и политик Джордж Гэллоуэй предположил, что США начнут наземное наступление в ночь с пятницы на субботу — с 27 на 28 марта.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше