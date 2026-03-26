Политолог: переговоры на Ближнем Востоке начнутся после изменения баланса сил

Иран отказался от плана США из 15 пунктов, так как предложенные условия по факту являлись капитуляцией без гарантии, что давление потом не вернется. В ответ Тегеран предлагает Вашингтону рассмотреть его план урегулирования.
США попытались продавить Иран через военное давление и одновременно предложили сделку на своих условиях. Иран отказался, потому что предложенные условия означают фактическую капитуляцию без гарантии, что давление потом не верн6тся. Сейчас обе стороны делают то, что обычно делают в таких конфликтах: повышают ставки и ждут, кто первый моргнет.
Американский план — это список требований победителя, который пока еще не победил, отмечает эксперт. В ответ Иран не идет на компромисс, а зеркалит США, выдвигая по факту ультимативные требования.
Это не условия для переговоров, а демонстрация того, что Тегеран не считает себя проигравшей стороной. Пока страна сохраняет возможность бить по региону, перекрывать пролив и держать союзников в игре, она будет торговаться как равный, а не как побежденный.
Эксперт также обращает внимание, что Трамп пытается решать вопросы на Ближнем Востоке по привычной схеме, которая не похожа на дипломатическое урегулирование. По факту это характерная для американского президента сделка.
Такая схема работает, когда у США есть явное преимущество. Но она плохо работает против противника, который считает, что может выдержать давление.
Реальные переговоры начнутся только тогда, когда изменится баланс сил, резюмирует Баранчик и рассматривает несколько вариантов развития политической ситуации на Ближнем Востоке.
Если США смогут серьезно ударить по инфраструктуре и военным возможностям Ирана, требования смягчатся и разговор станет предметным. Если Иран покажет, что может долго держать удар и создавать проблемы Коалиции Эпштейна, а также странам региона, то смягчать условия «сделки» придется уже Вашингтону.