Песков назвал сообщения о поставках Ирану российских БПЛА вбросом

Песков назвал сообщения о поставках Ирану российских дронов вбросом.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 26 мар — РИА Новости. Информация о поставках Ирану российских БПЛА не соответствует действительности, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Ранее об «отправке дронов» Тегерану писала газета Financial Times.

«Здесь очень много лживых вбросов в средствах массовой информации. Даже самые уважаемые издания не гнушаются тем, чтобы публиковать эти вбросы, не обращайте на них внимание», — подчеркнул Песков.

Официальный представитель МИД Мария Захарова ранее отмечала, что Россия отправила в Иран гуманитарную помощь по указанию президента Владимира Путина.

Песков также назвал ложными сообщения западных СМИ о том, что Москва не заинтересована в сделке по Украине после начала операции Вашингтона и Тель-Авива против Тегерана.

Кампания Соединенных Штатов и Израиля против ИРИ идет с 28 февраля. Все это время стороны обмениваются ударами. Обострение конфликта привело к практически полному прекращению судоходства через Ормузский пролив — ключевой маршрут поставок нефти и СПГ из стран Персидского залива.

