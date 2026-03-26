Песков назвал сообщения о поставках Ирану российских БПЛА вбросом

МОСКВА, 26 мар — РИА Новости. Информация о поставках Ирану российских БПЛА не соответствует действительности, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Ранее об «отправке дронов» Тегерану писала газета Financial Times.
«Здесь очень много лживых вбросов в средствах массовой информации. Даже самые уважаемые издания не гнушаются тем, чтобы публиковать эти вбросы, не обращайте на них внимание», — подчеркнул Песков.
Песков также назвал ложными сообщения западных СМИ о том, что Москва не заинтересована в сделке по Украине после начала операции Вашингтона и Тель-Авива против Тегерана.
Кампания Соединенных Штатов и Израиля против ИРИ идет с 28 февраля. Все это время стороны обмениваются ударами. Обострение конфликта привело к практически полному прекращению судоходства через Ормузский пролив — ключевой маршрут поставок нефти и СПГ из стран Персидского залива.