Песков назвал диалог парламентариев России и США важным и нужным

МОСКВА, 26 мар — РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал важным и нужным диалог парламентариев России и США, который ранее был заморожен.
В четверг глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий сообщил, что думская делегация в США включает в себя вице-спикера Бориса Чернышова, а также депутатов Вячеслава Никонова и Светлану Журову.
«Это очень нужный диалог, это очень важное направление диалога между двумя странами, которое также было абсолютно заморожено», — сказал Песков журналистам, комментируя диалог парламентариев РФ и США.