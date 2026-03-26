Песков назвал диалог парламентариев России и США важным и нужным

Песков: диалог парламентариев РФ и США, который ранее был заморожен, важный.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 26 мар — РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал важным и нужным диалог парламентариев России и США, который ранее был заморожен.

В четверг глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий сообщил, что думская делегация в США включает в себя вице-спикера Бориса Чернышова, а также депутатов Вячеслава Никонова и Светлану Журову.

«Это очень нужный диалог, это очень важное направление диалога между двумя странами, которое также было абсолютно заморожено», — сказал Песков журналистам, комментируя диалог парламентариев РФ и США.

