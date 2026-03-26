СМИ: Тегеран пригрозил открыть «новые фронты» в войне с США

Если враг попытается провести какие-либо наземные операции на иранских островах или любой части нашей территории или нанести Ирану ущерб посредством военно-морских сил в Персидском заливе или Оманском море, мы преподнесем ему сюрприз и откроем другие фронты борьбы.
Речь идет о Баб-эль-Мандебском проливе. Он соединяет Красное море с Аденским заливом и Индийским океаном и считается одним из стратегических торговых узлов в мире, через который ежегодно проходит около 12% общего объема нефти, транспортируемой морским путем, и значительная часть сжиженного природного газа.
У Ирана есть и желание, и возможности создать абсолютно достоверную угрозу в отношении Баб-эль-Мандебского пролива.
Баб-эль-Мандеб расположен между Йеменом, Джибути и Эритреей, и значительное влияние на него оказывают йеменские хуситы-повстанцы из движения «Ансарулла», которые поддерживают Иран.
Израильская газета The Jerusalem Post со ссылкой на эмиратское агентство Al-Ain News пишет, что йеменские хуситы «проводят масштабные полевые операции в ожидании любого возможного нападения на них». Хуситы-повстанцы 15 марта начали «крупные передвижения на пяти направлениях, включая западные прибрежные районы, такие как Ходейда, Таиз и Лахдж». Кроме того, различные йеменские военизированные группировки повысили уровень оперативной готовности на фоне быстро меняющихся региональных и международных обстоятельств, добавляет JP.