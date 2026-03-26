СМИ: Тегеран пригрозил открыть «новые фронты» в войне с США

Израильская газета The Jerusalem Post со ссылкой на эмиратское агентство Al-Ain News пишет, что йеменские хуситы «проводят масштабные полевые операции в ожидании любого возможного нападения на них». Хуситы-повстанцы 15 марта начали «крупные передвижения на пяти направлениях, включая западные прибрежные районы, такие как Ходейда, Таиз и Лахдж». Кроме того, различные йеменские военизированные группировки повысили уровень оперативной готовности на фоне быстро меняющихся региональных и международных обстоятельств, добавляет JP.