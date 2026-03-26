Ричмонд
+12°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

СМИ: Тегеран пригрозил открыть «новые фронты» в войне с США

Тегеран угрожает перекрыть четвертый по величине судоходный маршрут в мире, если США начнут наземные операции на территории Ирана или пойдут на эскалацию конфликта.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

Если враг попытается провести какие-либо наземные операции на иранских островах или любой части нашей территории или нанести Ирану ущерб посредством военно-морских сил в Персидском заливе или Оманском море, мы преподнесем ему сюрприз и откроем другие фронты борьбы.

иранский источник

Собеседник заявил, что такой шаг «не только не принесет США пользы, но и удвоит их расходы» на военные действия на Ближнем Востоке, сообщает американский канал CNN со ссылкой на иранское информагентство Tasnim.

Американцам, по словам источника, «следует быть осторожными» в отношении Ормузского пролива, если они «не хотят добавить еще один пролив к своему списку вызовов».

Речь идет о Баб-эль-Мандебском проливе. Он соединяет Красное море с Аденским заливом и Индийским океаном и считается одним из стратегических торговых узлов в мире, через который ежегодно проходит около 12% общего объема нефти, транспортируемой морским путем, и значительная часть сжиженного природного газа.

У Ирана есть и желание, и возможности создать абсолютно достоверную угрозу в отношении Баб-эль-Мандебского пролива.

иранский источник

Баб-эль-Мандеб расположен между Йеменом, Джибути и Эритреей, и значительное влияние на него оказывают йеменские хуситы-повстанцы из движения «Ансарулла», которые поддерживают Иран.

Израильская газета The Jerusalem Post со ссылкой на эмиратское агентство Al-Ain News пишет, что йеменские хуситы «проводят масштабные полевые операции в ожидании любого возможного нападения на них». Хуситы-повстанцы 15 марта начали «крупные передвижения на пяти направлениях, включая западные прибрежные районы, такие как Ходейда, Таиз и Лахдж». Кроме того, различные йеменские военизированные группировки повысили уровень оперативной готовности на фоне быстро меняющихся региональных и международных обстоятельств, добавляет JP.

США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше