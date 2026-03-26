Европейский суд отклонил апелляции пяти российских бизнесменов по санкциям

Суд Евросоюза отклонил апелляции российских предпринимателей Германа Хана, Дмитрия Мазепина, Виктора Рашникова, Дмитрия Пумпянского и Тиграна Худавердяна, которые добивались отмены введенных против них санкций. Решение содержится в постановлении суда.

Источник: Reuters

В инстанции указали, что ключевые доходы российскому государству приносят экономические отрасли, а не отдельные участники бизнеса. Влияние предпринимателей на финансирование государства оценивается через экономическую среду, в которой они действуют независимо от их личных связей с властями.

Иски были поданы в Суд общей юрисдикции ЕС, который отказал в их удовлетворении в 2023 году. После этого заявители обжаловали решение в высшей инстанции. Суд рассмотрел дела одновременно и отклонил все апелляции.

