Ричмонд
+12°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Кремль опроверг данные о потере интереса к урегулированию на Украине

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал «не соответствующим действительности» материал The New York Times о том, что президент России Владимир Путин после начала операции США в Иране оказался не заинтересован в переговорах с Украиной.

Источник: РИА "Новости"

«Это абсолютно ложное измышление, не соответствующее действительности. Действительно, удалось проделать определенное расстояние в сторону урегулирования, но основные, представляющие критический интерес для России, вопросы не были согласованы», — сказал Песков.

Контакты России и США по переговорам на Украине продолжаются, говорил накануне Песков. «Если говорить, приближаемся мы или не приближаемся — наверное, каждый шаг приближает нас», — сказал он. Пресс-секретарь Путина подчеркнул, что Москва по-прежнему открыта для переговоров.

Предыдущая трехсторонняя встреча по Украине прошла 17—18 февраля в Женеве. В середине марта Песков говорил, что переговоры по урегулированию на Украине находятся на паузе «по понятным причинам», имея в виду войну США на Ближнем Востоке. Однако спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев «продолжает работать» по своему треку, добавил он.

Биография Дмитрия Пескова: детство, карьера, личная жизнь
Пресс-секретарь Владимира Путина — лицо известное. Познакомьтесь с биографией Дмитрия Пескова, собрали информацию о его детстве, карьере, личной жизни, наградах и политических взглядах.
Читать дальше