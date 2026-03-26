Брифинг пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова 26 марта: главное

Пресс-секретарь российского президента ответил на вопросы журналистов. Редакция Новостей Mail публикует ключевые заявления представителя Кремля.

Диана Потапова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters

Россия продолжает специальную военную операцию, чтобы минимизировать потенциал Киева для продолжения террористической деятельности.

Российские спецслужбы внимательно отслеживают все обстоятельства запуска украинских дронов.

Слова Зеленского о необходимости готовиться к еще нескольким годам конфликта с РФ не соотносятся с его утверждениями о стремлении к миру.

Россия находится в контакте с США по вопросам украинского урегулирования.

Российские парламентарии получили установки от Путина перед визитом в США.

Восстановление отношений между Россией и США соответствует интересам обоих государств.

Мы надеемся, что такие вот первые, робкие шаги, конечно же, внесут свой вклад в дальнейшее дело реанимации нашего двустороннего общения. Что соответствовало бы интересам и Вашингтона, и Москвы.

Дмитрий Песков
пресс-секретарь президента РФ (цитата по ТАСС)

На переговорах по Украине до сих пор нет никакого продвижения по главным вопросам, включая территориальный.

С самого начала всем было понятно, и мы неоднократно об этом говорили, что такие вопросы, как территориальный вопрос, это главная тема для обсуждения. По ним не было никакого продвижения. Нет его до сих пор.

Дмитрий Песков
пресс-секретарь президента РФ (цитата по «РИА Новости»)

Киевский режим шантажирует страны ЕС, используя трубопроводы в качестве оружия.

Киевский режим хорошо известен тем, что, используя нефтепроводы, газопроводы в качестве оружия по устрашению стран-членов ЕС, по попыткам устрашения других государств, по шантажу стран-членов ЕС.

Дмитрий Песков
пресс-секретарь президента РФ (цитата по «РИА Новости»)

Абсолютное молчание Брюсселя после нападок Киева на ряд стран-участниц Евросоюза и отсутствие попыток их защитить вызывает недоумение.

Это удивительная линия поведения Европейской комиссии.

Дмитрий Песков
пресс-секретарь президента РФ (цитата по ТАСС)

Кремль назвал ложными утверждения, будто урегулирование украинского конфликта было близко в феврале, но Россия больше не заинтересована в нем после начала событий вокруг Ирана.

В Кремле назвали лживыми вбросами сообщения западных СМИ о том, что Россия якобы поставила в Иран беспилотники.

Сейчас очень много лживых вбросов в СМИ. И даже самые уважаемые издания не гнушаются тем, чтобы публиковать эти вбросы. Не обращайте на них внимания.

Дмитрий Песков
пресс-секретарь президента РФ (цитата по «Интерфаксу»)

26 марта Владимир Путин примет участие в пленарном заседании съезда Российского союза промышленников и предпринимателей.

Путин отдельно встретится с членами бюро правления РСПП и с приглашенными предпринимателями. Такие встречи, по понятным причинам, проводятся в закрытом режиме. Это дает возможность обсудить наиболее актуальные и животрепещущие для российского бизнеса вопросы. Как правило, получается очень обстоятельная, продолжительная по времени беседа.

Дмитрий Песков
пресс-секретарь президента РФ (цитата по ТАСС)

Также в четверг президент даст старт строительству нового выставочного пространства Национального центра «Россия», где будут экспонироваться достижения страны.

