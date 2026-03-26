Россия продолжает специальную военную операцию, чтобы минимизировать потенциал Киева для продолжения террористической деятельности.
Российские спецслужбы внимательно отслеживают все обстоятельства запуска украинских дронов.
Слова Зеленского о необходимости готовиться к еще нескольким годам конфликта с РФ не соотносятся с его утверждениями о стремлении к миру.
Россия находится в контакте с США по вопросам украинского урегулирования.
Российские парламентарии получили установки от Путина перед визитом в США.
Мы надеемся, что такие вот первые, робкие шаги, конечно же, внесут свой вклад в дальнейшее дело реанимации нашего двустороннего общения. Что соответствовало бы интересам и Вашингтона, и Москвы.
С самого начала всем было понятно, и мы неоднократно об этом говорили, что такие вопросы, как территориальный вопрос, это главная тема для обсуждения. По ним не было никакого продвижения. Нет его до сих пор.
Киевский режим хорошо известен тем, что, используя нефтепроводы, газопроводы в качестве оружия по устрашению стран-членов ЕС, по попыткам устрашения других государств, по шантажу стран-членов ЕС.
Это удивительная линия поведения Европейской комиссии.
Кремль назвал ложными утверждения, будто урегулирование украинского конфликта было близко в феврале, но Россия больше не заинтересована в нем после начала событий вокруг Ирана.
Сейчас очень много лживых вбросов в СМИ. И даже самые уважаемые издания не гнушаются тем, чтобы публиковать эти вбросы. Не обращайте на них внимания.
Путин отдельно встретится с членами бюро правления РСПП и с приглашенными предпринимателями. Такие встречи, по понятным причинам, проводятся в закрытом режиме. Это дает возможность обсудить наиболее актуальные и животрепещущие для российского бизнеса вопросы. Как правило, получается очень обстоятельная, продолжительная по времени беседа.
Также в четверг президент даст старт строительству нового выставочного пространства Национального центра «Россия», где будут экспонироваться достижения страны.