Трамп обвинил НАТО в бездействии в ситуации с Ираном

Президент США при этом отметил, что Вашингтону ничего от альянса не нужно.

Источник: Reuters

ВАШИНГТОН, 26 марта. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп обвинил Организацию Североатлантического договора (НАТО) в бездействии в ситуации с Ираном.

«Страны НАТО абсолютно ничего не сделали, чтобы помочь c Ираном, ныне полностью уничтоженном в военном отношении. США от НАТО не нужно ничего, но “никогда не забывайте” об этом очень важном моменте», — написал он в Truth Social.

Ранее лидер США назвал НАТО «бумажным тигром» за отказ европейских союзников Вашингтона присоединиться к возможной военной операции в Ормузском проливе.

28 февраля США и Израиль начали военную операцию против Ирана. Под удары попали крупнейшие иранские города, в том числе Тегеран. Корпус стражей исламской революции (КСИР, элитные части иранских ВС) заявил о масштабной ответной операции, атаковав Израиль. Ударам также подверглись объекты США в Бахрейне, Иордании, Катаре, Кувейте, ОАЭ и Саудовской Аравии.

Узнать больше по теме
НАТО: история «миротворческого альянса», ежегодно тратящего триллионы долларов на оборону и расширение
НАТО создали в 1949 году для объединения западных стран по вопросам обороны и миротворчества. Как расшифровывается аббревиатура, для чего задумывали группировку и к каким последствиям привела деятельность альянса — читайте в материале.
Читать дальше