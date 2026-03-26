Трамп объяснил, почему не называет конфликт вокруг Ирана войной

ВАШИНГТОН, 26 марта. /ТАСС/. США проводят в отношении Ирана военную операцию, а не ведут войну. Объявление войны потребовало бы согласия Конгресса США, заявил президент страны Дональд Трамп.
«[Мне] говорят, что если использовать слово “война”, то, возможно, это не очень хорошо. Они не любят слово “война”, потому что в таком случае предполагается, что нужно получить одобрение», — сказал американский лидер, выступая на мероприятии в Вашингтоне по сбору средств для Республиканской партии. Трансляцию вел телеканал C-Span.
Президент добавил, что вместо слова «война» будет использовать выражение «военная операция». Ранее американский лидер отмечал, что войной конфликт называют представители Демократической партии. Сам он характеризовал происходящее как «экскурсию, которая убережет [США] от войны».
28 февраля США и Израиль начали военную операцию против Ирана. Под удары попали крупнейшие иранские города, в том числе Тегеран. Корпус стражей исламской революции Ирана заявил о масштабной ответной операции, атаковав Израиль. Ударам также подверглись объекты в Бахрейне, Иордании, Катаре, Кувейте, ОАЭ и Саудовской Аравии.