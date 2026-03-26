Спикер Джонсон: операция США против Ирана почти завершена

«Я думаю, мы заканчиваем с операцией “Эпическая ярость”. Так я полагаю. Я думаю, она завершится в скором времени и это произойдет точно по графику», — сказал он журналистам. Видеозапись опубликовал телеканал CBS News.
Ранее газета The Wall Street Journal сообщала, что президент США Дональд Трамп заявил своему окружению, что хочет добиться завершения конфликта с Ираном в ближайшие несколько недель. По оценке издания, в Белом доме запланировали поездку главы американской администрации в Китай на середину мая с расчетом, что к тому времени боевые действия уже будут завершены.
28 февраля США и Израиль начали военную операцию против Ирана. Под удары попали крупнейшие иранские города, в том числе Тегеран. Корпус стражей исламской революции (КСИР, элитные части иранских ВС) заявил о масштабной ответной операции, атаковав Израиль. Ударам также подверглись объекты США в Бахрейне, Иордании, Катаре, Кувейте, ОАЭ и Саудовской Аравии.