Спикер Джонсон: операция США против Ирана почти завершена

По словам спикера Палаты представителей Конгресса, это произойдет точно по графику.

Источник: Reuters

ВАШИНГТОН, 26 марта. /ТАСС/. Военные США почти завершили операцию против Ирана. Об этом сообщил спикер Палаты представителей Конгресса Майк Джонсон.

«Я думаю, мы заканчиваем с операцией “Эпическая ярость”. Так я полагаю. Я думаю, она завершится в скором времени и это произойдет точно по графику», — сказал он журналистам. Видеозапись опубликовал телеканал CBS News.

Ранее газета The Wall Street Journal сообщала, что президент США Дональд Трамп заявил своему окружению, что хочет добиться завершения конфликта с Ираном в ближайшие несколько недель. По оценке издания, в Белом доме запланировали поездку главы американской администрации в Китай на середину мая с расчетом, что к тому времени боевые действия уже будут завершены.

28 февраля США и Израиль начали военную операцию против Ирана. Под удары попали крупнейшие иранские города, в том числе Тегеран. Корпус стражей исламской революции (КСИР, элитные части иранских ВС) заявил о масштабной ответной операции, атаковав Израиль. Ударам также подверглись объекты США в Бахрейне, Иордании, Катаре, Кувейте, ОАЭ и Саудовской Аравии.

США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше