США планируют начать производство новых танков M1E3 Abrams в 2027 году

По словам помощника министра армии по вопросам закупок, логистики и технологий Брента Ингрэма, в этом году прототипы боевых машин доставят в подразделения, участвующие в программе Transformation In Contact (TIC). Он добавил, что тестирование будет проходить в ускоренном режиме, чтобы как можно быстрее запустить массовое производство танков.