США планируют начать производство новых танков M1E3 Abrams в 2027 году

В США собираются запустить в серийное производство танки M1E3 Abrams, начало проекта намечено на 2027 год. Уже первые модели должны быть отправлены на испытательные полигоны текущим летом или осенью. Об этом пишет издание TWZ.

По словам помощника министра армии по вопросам закупок, логистики и технологий Брента Ингрэма, в этом году прототипы боевых машин доставят в подразделения, участвующие в программе Transformation In Contact (TIC). Он добавил, что тестирование будет проходить в ускоренном режиме, чтобы как можно быстрее запустить массовое производство танков.

«Всё будет зависеть от того, насколько успешно проявят себя первоначальные прототипы», — рассказал изданию высокопоставленный чиновник в армии США, комментируя точные сроки начала производства.

TWZ отмечает, что спешка с выпуском новых Abrams может быть связана с неудачами машин в боевых действиях на Украине. Пока неизвестно, о каких модификациях пойдёт речь.

Недавно сообщалось, что новобранец российской морской пехоты группировки войск «Центр» поразил американский танк Abrams на Красноармейском направлении спустя двое суток после прибытия на боевую задачу. Танк был поражён в два этапа: первый дрон подбил машину, второй полностью вывел её из строя.

США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
