Экс-адвокат Эпштейна и Тайсона оценил шансы Мадуро в американском суде

У президента Венесуэлы Николаса Мадуро нет шансов добиться прекращения дела на основании того, что арест был незаконным, поскольку Верховный суд США ранее уже постановил, что не имеет значения, каким образом человек оказался на территории Соединенных Штатов. Об этом Радио РБК рассказал американский адвокат и правовед Алан Дершовиц, который в разное время представлял в судах интересы финансиста Джеффри Эпштейна, актера О Джея Симпсона и боксера Майка Тайсона.
«Если он уже находится в нашей стране, суды обладают юрисдикцией. По этому основанию он, скорее всего, проиграет. Что касается дела по существу, здесь все действительно будет зависеть от того, что именно сможет представить правительство», — пояснил юрист.
По его словам, существует международное право, дающее иммунитет лидерам стран, но оно «не является обязательным для США», поэтому вряд ли оно будет применяться в этом деле. Дершовиц предположил, что Мадуро будут судить как обычного обвиняемого, и уровень доказательств будет таким же, как и для любого другого предполагаемого наркоторговца.
Обвинительное заключение сформулировано очень широко и включает обвинения, связанные с экспортом наркотиков и другими подобными эпизодами, и итог будет зависеть от конкретных доказательств, рассказал юрист. У Мадуро, по словам Дершовица, «очень хорошие адвокаты», при этом сторона обвинения тоже крайне опытная. «Поэтому, в конечном счете, именно факты определяют, будет ли он признан виновным, оправдан или же дело закончится неспособностью присяжных прийти к единому вердикту», — считает адвокат.
Он отметил, что если обвинению удастся доказать, что Мадуро и его супруга Силия Флорес участвовали в экспорте наркотиков в США, что привело к гибели и травмам американцев, то дело будет законным. При этом власти США могут заключить сделку с женой президента Венесуэлы, чтобы дать возможность сократить срок, если она даст показания против Мадуро. «Вы наверняка также знаете, что жена имеет право не свидетельствовать против мужа. Но есть случаи, когда супруги все-таки могут так поступать», — отметил Дершовиц.
По мнению Дершовица, для правительства США «это не будет легким делом». «Им будет непросто представить свидетелей. Это должны быть не просто люди, а люди близкие к нему в моменты, когда происходили события, описанные в обвинительном заключении», — пояснил он.
Что касается обвинений в отмывании денег, Дершовиц отметил, что США всегда выдвигают такие обвинения в подобных случаях, потому что это «очень легко доказать»: «Все, что им нужно сделать, чтобы доказать это, — это показать, что деньги, полученные в результате незаконного действия, были внесены в банк, вложены или переданы кому-то».
Американский юрист по международному праву, консультант Совета по правам человека ООН и экс-советник в управлении Верховного комиссариата ООН Альфред Д. Сайс заявил в эфире Радио РБК, что у Мадуро «нет шансов», потому что верховенство права в США «было политизировано десятилетиями назад». «Это значит, что у вас нет объективных судов, нет объективного правосудия, но есть политическое правосудие. И мой прогноз — это будет короткое судебное разбирательство, пытающееся оправдать незаконное похищение главы государства и воровство природных ресурсов Венесуэлы», — подчеркнул он.
На вопрос о том, как он оценивает обвинения против Мадуро, Сайс заявил, что «обвинить можно кого угодно в чем угодно, но во всем мире есть презумпция невиновности». Он напомнил о фундаментальном принципе права — in dubio pro reo — который подразумевает, что все сомнения трактуются в пользу обвиняемого, а бремя доказательства лежит на государстве.
«Проще говоря, государство обязано доказать обвинения, прежде чем произносить их в суде. И если бы то, что говорит Трамп, было правдой, то в докладе Управления ООН по наркотикам и преступности за 2025 год, который подготовлен в Вене, Венесуэла там не играет значимой роли. Если вы действительно решите преследовать наркоторговлю, смотреть нужно на Эквадор, Перу, Мексику, Афганистан и так далее», — пояснил юрист.
Николас Мадуро, президент Венесуэлы, и его супруга Силия Флорес были захвачены американскими военными в Каракасе 3 января 2026 года в ходе операции «Абсолютная решимость». В ту же ночь США нанесли удары по военным и стратегическим объектам в столице Венесуэлы, после чего супругов вывезли из страны.
Задержанных доставили в Нью-Йорк и поместили в Метрополитенский центр содержания под стражей в Бруклине. Против Мадуро и Флорес были выдвинуты обвинения в «наркотерроризме», хранении оружия и контрабанде наркотиков. При этом обвинения в «наркотерроризме» США предъявили венесуэльскому лидеру еще в 2020 году, а к моменту захвата награда за его поимку составляла $25 млн.
5 января 2026 года Мадуро и его супруга предстали перед федеральным судом в Манхэттене. На заседании Мадуро заявил о своей невиновности и подчеркнул, что остается президентом Венесуэлы. 26 марта в Федеральном суде Южного округа Нью-Йорка должно пройти очередное заседание по делу Мадуро.