Европарламент одобрил торговую сделку с США

«Сегодняшнее голосование является важным процедурным шагом и политическим сигналом о том, что ЕС держит свое слово», — заявил еврокомиссар по вопросам экономики Валдис Домбровскис на парламентских дебатах (цитата по AFP).
Прежде чем соглашение о тарифах с США будет реализовано сообществом, оно должно быть согласовано со странами ЕС. Как сообщает Reuters, это произойдет не раньше апреля-мая.
В июле прошлого года США и ЕС заключили торговую сделку, согласно которой европейские товары, поставляемые в Штаты, будут облагаться 15-процентной пошлиной. ЕС согласился на беспошлинный ввоз товаров из США, расширение инвестиций в страну, а также гарантии спроса на энергоносители и военную технику США. Отдельный пункт соглашения касается энергоносителей: совокупная стоимость их дополнительных поставок в ЕС составит, по словам американского президента, около $750 млрд.