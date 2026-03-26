Европарламент одобрил торговую сделку с США

Европарламент одобрил законодательство для выполнения обязательств ЕС по торговой сделке с США. Об этом свидетельствуют результаты голосования 26 марта. 417 законодателей поддержали проект. 154 проголосовали против. 71 — воздержался.

Источник: Reuters

«Сегодняшнее голосование является важным процедурным шагом и политическим сигналом о том, что ЕС держит свое слово», — заявил еврокомиссар по вопросам экономики Валдис Домбровскис на парламентских дебатах (цитата по AFP).

Прежде чем соглашение о тарифах с США будет реализовано сообществом, оно должно быть согласовано со странами ЕС. Как сообщает Reuters, это произойдет не раньше апреля-мая.

В июле прошлого года США и ЕС заключили торговую сделку, согласно которой европейские товары, поставляемые в Штаты, будут облагаться 15-процентной пошлиной. ЕС согласился на беспошлинный ввоз товаров из США, расширение инвестиций в страну, а также гарантии спроса на энергоносители и военную технику США. Отдельный пункт соглашения касается энергоносителей: совокупная стоимость их дополнительных поставок в ЕС составит, по словам американского президента, около $750 млрд.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше