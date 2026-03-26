Полковник Ходаренок сравнил подготовку к наступлению ВС РФ с операцией «Багратион»

Западные СМИ пишут, что весенние бои в зоне СВО будут сосредоточены на так называемом поясе крепостей в Славянско-Краматорской агломерации. Одним из центров боевых действий также называют город Гуляйполе в Запорожской области. Каким будет наступление российских войск весной и при чем тут операция «Багратион» 1944 года — в материале военного обозревателя «Газеты.Ru», полковника в отставке Михаила Ходаренка.
Этой весной российские военные сосредоточатся на штурме укрепленных районов у Славянска и Краматорска. Помимо этого, ожидаются наступления почти по всем направлениям. Об этом пишут Reuters и The New York Times (NYT).
Есть все основания предполагать, что замысел весенней кампании ВС РФ уже окончательно определен, все соображения, предварительно высказанные на начальных этапах планирования, уточнены и учтены, силы и средства рассчитаны, а необходимые документы подготовлены. Наконец, со всеми подсчетами и обоснованиями оперативная часть плана нанесена на карту. И, по всей видимости, старт масштабному наступлению будет дан после завершения весенней распутицы.
Вполне возможно, что ~в ходе подготовки операций весной и ранним летом 2026 года прослеживаются некоторые черты и аналогии с Белорусской стратегической наступательной операцией, проведенной с 23 июня по 29 августа 1944 года (кодовое наименование «Багратион»)~. В ней было задействовано 168 дивизий Красной армии. Войска наступавших фронтов разгромили одну из наиболее сильных группировок вермахта — ~группу армий «Центр», ее 17 дивизий и три бригады были уничтожены, а 50 дивизий потеряли более половины своего состава~.
Главная задача весенней кампании 2026 года, вероятно, заключается в овладении Славянско-Краматорской агломерацией и окончательном освобождении территории ДНР.
Пояс крепостей.
Однако тут необходимо заметить, что начиная с 2014 года города Славянск и Краматорск, а также окрестности этих населенных пунктов превращены украинской армией в мощный укрепленный район, который представляет собой важнейшее звено в системе оборонительных рубежей ВСУ в ДНР. Более того, он имеет не столько военное, сколько политическое значение.
Все каменные здания здесь превращены в узлы обороны и долговременные огневые сооружения, соединенные подземными бетонированными коммуникациями. Оборудована разветвленная сеть огневых точек с созданием систем траншей и многочисленных ходов. Для личного состава ВСУ созданы заглубленные укрытия, в которых есть запасы боеприпасов, еды и воды.
Reuters называет Славянско-Краматорскую агломерацию поясом крепостей и с подобной оценкой информагентства, безусловно, можно согласиться.
Штурмовать в лоб этот укрепрайон, наверное, не самое лучшее решение. Это наверняка приведет к полному разрушению обоих городов и прилегающих к ним поселков. После завершения боев местность в этой части ДНР будет напоминать лунный пейзаж, а возвращение к довоенной жизни может занять десятилетия.
Скорее всего, ~за счет глубоких обходов и охватов с флангов необходимо вынудить противника под угрозой окружения отойти из Славянско-Краматорской агломерации~. Это, естественно, только один из вариантов. Вполне возможно, что у российского командования есть и более смелые и впечатляющие замыслы.
Штурм Гуляйполя.
По мнению NYT, усиление боевых действий стоит ожидать в Запорожской области, в районе города Гуляйполе. Однако российские войска находятся уже рядом с городом Запорожье. И этот мегаполис находится в пределах досягаемости не только беспилотников, но и артиллерии. Поэтому нельзя исключать, что перед ВС РФ поставлена задача взять под контроль этот город. Все необходимые для этого предпосылки уже созданы.
Скорее всего, наступательные операции российской армии весной и ранним летом 2026 года развернутся на всех направлениях, включая территории Сумской, Харьковской, Запорожской и Херсонской областях. Не исключено, что удастся взять под контроль областные центры этих регионов.
Самое главное — никаких других способов склонить руководство Украины к завершению конфликта на выгодных для России условиях, кроме решительного разгрома частей и соединений ВСУ на важнейших направлениях, не существует.
Активные и результативные боевые действия в весенней кампании 2026 года должны сочетаться с массированными ударами Воздушно-космических сил и Военно-морского флота по объектам на территории Украины, в том числе и по пунктам высших звеньев военного и госуправления Незалежной. Все действия войск должны осуществляться за счет господства в воздухе и эфире.
Затягивание конфликта крайне нецелесообразно по любой из возможных причин.
Вооруженный конфликт — это все же топка, в которую надо непрерывно подбрасывать дрова, они же ресурсы — людские, материальные, финансовые. ~Поэтому скорейшее завершение конфликта на условиях России — главнейшая задача Специальной военной операции в 2026 году~.
Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.
Биография автора:
Михаил Михайлович Ходаренок — военный обозреватель «Газеты.Ru», полковник в отставке.
Окончил Минское высшее инженерное зенитное ракетное училище (1976),