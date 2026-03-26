Эксперт указал на признак того, что Трамп «дает заднюю» по Ирану

Аналитик напомнил, что на днях во время ужина в национальном комитете Республиканской партии в Вашингтоне Трамп сообщил о готовности завершить военную кампанию в Иране, потому что цели ее достигнуты. Глава Белого дома также обосновал необходимость вступления в конфликт тем, что Исламская Республика представляла угрозу для Америки из-за создания ядерного оружия.
«Расчёт, что под ракетными ударами и бомбами, после убийства аятоллы и некоторых иранских лидеров и генералов режим в Тегеране падёт, не оправдался — наоборот, послужил консолидации и объединению страны. А всю страну не вывезешь, не похитишь, как Мадуро. Чтобы снести власть в Иране, нужна сухопутная операция, но видно, что Трамп не готов платить такую цену», — объяснил Селезнев (Дмитрий Иванов) на странице проекта WarGonzo сообщества во «ВКонтакте».
Эксперт уточнил, что США перебрасывают в районе Персидского залива подразделения морской пехоты и десантников. Он отметил, что группировки недостаточно для проведения сухопутной операции на территории Исламской Республики, но хватит для захвата островов.
Аналитик допустил, что Вашингтон рассматривает такой сценарий, но, возможно, не решится на его реализацию, так как в случае захвата острова Харк, который является главным нефтяным хабом Ирана, цены на нефть резко повысятся. Кроме того, операция на острове не поможет разблокировать Ормузский пролив.
«Возможно, скоро Трамп объявит о своей победе, о том, что, например, уничтожены все иранские ядерные объекты — так ли это, ведь не проверишь. Но можно точно сказать, что Тегеран не откажется от своей ядерной программы и будет в горных пещерах паять свою ядерную бомбу дальше», — резюмировал автор WarGonzo.
По данным британского журнала The Economist, Пентагон разработал трехэтапный план разблокирования Ормузского пролива. Издание предупреждает, что каждый этап операции продлится недели и будет сопряжен с серьезными рисками для американских военных, так как Иран обладает широким арсеналом средств для поражения кораблей противника.