Ричмонд
+11°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Александр Лукашенко подарил Ким Чен Ыну белорусский автомат. Видео

В рамках официального визита белорусской делегации в Пхеньян состоялся обмен памятными подарками между Александром Лукашенко и Ким Чен Ыном.

Василий Лейко
Автор Новости Mail

В ходе официального визита в Пхеньян президент Белоруссии Александр Лукашенко и лидер КНДР Ким Чен Ын обменялись памятными подарками. Об этом сообщает «Комсомольская правда» со ссылкой на телеграм-канал «Пул Первого».

Глава Северной Кореи преподнес Александру Лукашенко саблю, большую декорированную вазу и сувенирную золотую монету, отчеканенную специально в честь визита белорусской делегации в КНДР.

Особое внимание привлек один из ответных подарков президента Беларуси — автомат VSK белорусского производства. Александр Лукашенко отметил, что в республике налажен выпуск собственного стрелкового оружия и боеприпасов, подчеркнув, что «стрелковое оружие всегда нужно будет для солдата». Председатель государственных дел проявил живой интерес к презенту: он внимательно изучил автомат, расспросил о его характеристиках и проверил механизм перезарядки.

Помимо этого, Александр Лукашенко подарил Ким Чен Ыну слуцкий пояс, а также передал подарки для семьи главы КНДР: ювелирный букет васильков для супруги и художественную шкатулку для дочери. Дополнением к презентам стала корзина с белорусскими продуктами, среди которых были черный хлеб, зефир и шоколад «Президент».

Узнать больше по теме
Александр Лукашенко: биография единственного в истории президента Республики Беларусь
Он руководит страной дольше всех в современной Европе, не считая монархов. Биография главы единственного президента Республики Беларусь Александра Лукашенко — в материале.
Читать дальше