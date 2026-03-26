Александр Лукашенко подарил Ким Чен Ыну белорусский автомат. Видео

Особое внимание привлек один из ответных подарков президента Беларуси — автомат VSK белорусского производства. Александр Лукашенко отметил, что в республике налажен выпуск собственного стрелкового оружия и боеприпасов, подчеркнув, что «стрелковое оружие всегда нужно будет для солдата». Председатель государственных дел проявил живой интерес к презенту: он внимательно изучил автомат, расспросил о его характеристиках и проверил механизм перезарядки.