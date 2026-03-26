Александр Лукашенко подарил Ким Чен Ыну белорусский автомат. Видео

В ходе официального визита в Пхеньян президент Белоруссии Александр Лукашенко и лидер КНДР Ким Чен Ын обменялись памятными подарками. Об этом сообщает «Комсомольская правда» со ссылкой на телеграм-канал «Пул Первого».
Глава Северной Кореи преподнес Александру Лукашенко саблю, большую декорированную вазу и сувенирную золотую монету, отчеканенную специально в честь визита белорусской делегации в КНДР.
Особое внимание привлек один из ответных подарков президента Беларуси — автомат VSK белорусского производства. Александр Лукашенко отметил, что в республике налажен выпуск собственного стрелкового оружия и боеприпасов, подчеркнув, что «стрелковое оружие всегда нужно будет для солдата». Председатель государственных дел проявил живой интерес к презенту: он внимательно изучил автомат, расспросил о его характеристиках и проверил механизм перезарядки.
Помимо этого, Александр Лукашенко подарил Ким Чен Ыну слуцкий пояс, а также передал подарки для семьи главы КНДР: ювелирный букет васильков для супруги и художественную шкатулку для дочери. Дополнением к презентам стала корзина с белорусскими продуктами, среди которых были черный хлеб, зефир и шоколад «Президент».