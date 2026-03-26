WP: США могут перебросить на Ближний Восток оружие для Украины

Пентагон рассматривает возможность переброски на Ближний Восток оружия, предназначенного для Украины, так как война с Ираном истощает американские запасы наиболее важных боеприпасов. Об этом пишет американская газета The Washington Post со ссылкой на источники.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

В статье говорится, что окончательное решение еще не принято, но такой шаг необходим США для продолжения войны против Ирана. Кроме того, неизвестно, будут ли поставки из США вообще отложены или их предполагается выполнить позже. Также неясно, какая часть поставок будет перенаправлена.

Издание подчеркивает, что у Пентагона есть право перенаправить военные поставки в случае срочной необходимости, но он должен уведомить об этом конгресс.

По мнению WP, речь в первую очередь идет о ракетах-перехватчиках, которые были заказаны для Украины в рамках программы PURL («Список приоритетных потребностей Украины»). Одними из наиболее востребованных в ходе войны боеприпасов являются системы противовоздушной обороны Patriot и THAAD. WP напоминает, что американские военные уже перенаправили такие системы из других частей света, включая Европу и Восточную Азию, для укрепления своей обороны от контратак иранских беспилотников и баллистических ракет.

В проекте PURL, стартовавшем в прошлом году, страны-партнеры закупают американское оружие для Украины, что обеспечивает поступление в страну «отборной» военной техники, даже несмотря на то, что администрация Дональда Трампа прекратила большую часть прямой помощи Киеву.

Представители НАТО не уточнили, известно ли альянсу о возможном решении Вашингтона. Официальный представитель НАТО лишь сообщил, что страны «продолжают вносить свой вклад в PURL и оборудование непрерывно поступает на Украину».

По данным WP, с лета прошлого года в рамках этого проекта Киев получил 75% дефицитных ракет для батарей Patriot и почти все боеприпасы, используемые в других системах противовоздушной обороны. Страны-партнеры выделили на закупки американского вооружения для Киева около 4 млрд долларов.

После начала войны на Ближнем Востоке европейские столицы неоднократно предупреждали о том, что Вашингтон быстро расходует имеющиеся у него боеприпасы, что может привести к задержке их собственных заказов и срыву поставок американских систем на Украину. Однако в четверг европейский чиновник заявил, что любое решение США о перенаправлении вооружений на Ближний Восток повлияет только на те поставки на Украину, которые начнутся в ближайшие месяц или два, потому что «кое-что уже готовится».

США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше