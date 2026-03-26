Эксперты: почему Ливан стал препятствием для мира в Иране

То, что выглядит логичным для Ирана, может оказаться неприемлемым для Израиля, отмечает программный менеджер Российского совета по международным делам Иван Бочаров. Наблюдаемое расхождение позиций создает риск возникновения «мины замедленного действия» и может привести к возобновлению конфронтации в будущем.
Многое будет зависеть от ситуации на земле. Если «Хезболла» будет предпринимать действия, которые Израиль сочтет угрозой, он, скорее всего, будет действовать против нее, не ориентируясь на какие-либо договоренности.
Ранее сообщалось, что США передали Ирану план из 15 пунктов по выходу из конфликта. В числе требований — заморозка ядерной программы и ограничение ракетной программы Ирана, восстановление безопасности морских путей и разблокировка Ормузского пролива. Иран отклонил план США и выдвинул свои требования.
Людмила Самарская считает, что в дальнейшем список требований сторон может быть существенно изменен.
Для Израиля в контексте противостояния с «Хезболлой» приоритетом является обеспечение безопасности своей северной границы, а потому любое соглашение, которое это не учитывает, вряд ли будет для него приемлемым.
Если соглашение по Ливану будет заключено без участия Израиля, возрастает риск того, что Израиль не станет считать себя связанным этими обязательствами и будет действовать исходя из собственных интересов, уверен Иван Бочаров.
Однако аналитик допускает возможность, что Израиль может принять соглашение, в котором будет фигурировать «Хезболла». Он напоминает, что в 2024 году Израиль и военизированная исламская организация уже брали на себя обязательства, включающие отказ от наступательных действий, вывод сил с юга Ливана и ряд других параметров.
Израиль мог бы пойти на новые договоренности по Ливану, однако, вероятно, постарается скорректировать их в сторону усиления своих позиций.
Ранее The New York Times сообщила, что на территории Ливана, недалеко от границы, Израиль создает буферную зону для «предотвращения угрозы израильским общинам». В Ливане считают, что это может привести к повторной оккупации юга страны.