Ричмонд
+12°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В ГД ответили на слова Зеленского о планах РФ по захвату Балтии

Заявление президента Украины Владимира Зеленского о якобы планах Москвы захватить страны Балтии является абсурдным и объясняется его стремлением повысить уровень своей популярности. Такое мнение в беседе с NEWS.ru высказал член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters

Депутат уточнил, что в странах Балтии процветает русофобия, а амбиции прибалтийских государств не соответствуют их возможностям. Собеседник NEWS.ru подчеркнул, что в настоящее время Зеленский вынужден придумывать громкие поводы для заявлений, чтобы привлечь внимание союзников к себе и Украине.

«Хоть он и нелегитимный президент, но политик довольно крупного государства. Поэтому его риторика звучит крайне абсурдно. Если он может повысить свой рейтинг только за счет обвинений России, то я думаю, что его финал близок», — добавил Колесник.

Ранее Владимир Зеленский заявил, что Россия собирается реализовать операцию, направленную против водоснабжения Украины.