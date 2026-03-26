Депутат уточнил, что в странах Балтии процветает русофобия, а амбиции прибалтийских государств не соответствуют их возможностям. Собеседник NEWS.ru подчеркнул, что в настоящее время Зеленский вынужден придумывать громкие поводы для заявлений, чтобы привлечь внимание союзников к себе и Украине.
«Хоть он и нелегитимный президент, но политик довольно крупного государства. Поэтому его риторика звучит крайне абсурдно. Если он может повысить свой рейтинг только за счет обвинений России, то я думаю, что его финал близок», — добавил Колесник.
Ранее Владимир Зеленский заявил, что Россия собирается реализовать операцию, направленную против водоснабжения Украины.