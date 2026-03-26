Ричмонд
+12°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Axios узнало о плане Пентагона по нанесению «решающего удара» по Ирану

Пентагон разрабатывает варианты нанесения «решающего удара» по Ирану. Об этом сообщает Axios со ссылкой на официальных лиц.

Источник: Reuters

Собеседники издания описывают четыре основных сценария:

Вторжение или блокада острова Харк, главного центра экспорта иранской нефти;

Вторжение на остров Ларак, который помогает Ирану укрепить контроль над Ормузским проливом. «На этом стратегически важном форпосте расположены иранские бункеры, боевые катера, способные взрывать грузовые суда, и радары, отслеживающие передвижения в проливе», — уточняет Axios;

Захват стратегически важного острова Абу-Муса и двух более мелких островов, расположенных недалеко от западного входа в пролив и контролируемых Ираном;

Блокирование или захват судов, экспортирующих иранскую нефть в восточной части Ормузского пролива.

По данным Axios, американские военные также подготовили планы наземных операций, которые предполагают продвижение вглубь территории Ирана.

В материале отмечается, что президент США еще не принял решения по какому-либо из этих сценариев. Представители Белого дома называют любые потенциальные наземные операции «гипотетическими». Однако, по словам источников, американский лидер готов к эскалации в случае, если переговоры с Ираном не принесут ощутимых результатов..

Узнать больше по теме
Пентагон: сердце военной машины США
Пентагон — один из самых известных правительственных объектов в мире и символ военной мощи Соединенных Штатов. Именно здесь располагается штаб-квартира Министерства обороны США, где принимаются ключевые решения по вопросам национальной безопасности, оборонной политики и военных операций.
Читать дальше