Axios: в США хотят запретить ставки на военные и политические события

Речь идет о так называемых рынках предсказаний — онлайн-платформах, где пользователи могут делать ставки на вероятность того или иного общественного значимого события. В последние месяцы все чаще отдельные анонимные пользователи таких площадок оказываются в центре внимания из-за подозрительных ставок. Так, в январе неизвестные успешно предсказали операцию США в Венесуэле на площадке Polymarket, вызвав подозрения в торговле инсайдерской информацией.
«Когда любой может использовать рынки предсказаний для того, чтобы вовремя сделать успешную ставку о принятии законопроекта Конгрессом, о правительственных решениях или о военном ударе, то это создает благоприятную почву для коррупции и подрывает общественное доверие», — сказал порталу соавтор законопроекта сенатор-демократ Джефф Меркли.
Представитель рынка предсказаний Kalshi Элизабет Дайэн раскритиковала законопроект, отметив, что запрет ставок на спорт лишь приведет к тому, что люди будут делать такие ставки на площадках, которые находятся вне юрисдикции США.
Как отмечает портал, это не единственный законопроект, который подготовили конгрессмены в США в последние недели, но предлагаемые в нем ограничения являются самыми жесткими. На фоне активизации законодательного процесса по рынкам предсказаний их операторы ведут превентивные публичные кампании. Так, руководство Kalshi обещало, что запретит делать ставки спортсменам и политикам.