Трамп призвал Иран серьезно рассмотреть условия США по завершению конфликта

Президент США Дональд Трамп дал понять, что времени на раздумья у Ирана почти не осталось. Американский лидер заявил: иранская сторона должна как можно быстрее принять условия Вашингтона, а разговоры о том, что предложение США еще только изучают, в Белом доме считают несерьезными. Трамп также подчеркнул, что в случае затягивания решения последствия для Ирана будут тяжелыми.