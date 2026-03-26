WSJ: Иран сможет использовать против США уроки конфликта на Украине

Иран в случае наземной операции США сможет использовать против американцев уроки конфликта на Украине и, возможно, он уже лучше адаптирован к новому способу ведения войны, чем США, пишет американская газета The Wall Street Journal.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

Если США начнут наземную операцию в Иране, им придется столкнуться с войной, где ключевую роль будут играть дроны. Это сильно отличается от предыдущих конфликтов в Ираке и Афганистане, где главной угрозой для американцев были стрелковое оружие и самодельные взрывные устройства, говорится в статье.

«Близкими целями для Ирана станут сухопутные войска и военные корабли США в Персидском заливе, и обе стороны смогут использовать FPV-дроны», — сказал маршал в отставке Королевских ВВС Мартин Сэмпсон. На его взгляд, помимо средств электромагнитных помех, у американцев на транспортных средствах и десантных катерах нет оборудования для борьбы с дронами, которое стало обычным явлением на Украине.

Иран, по мнению эксперта, предвидел этот «пробел» и, возможно, узнал у России, как этим можно воспользоваться.

Но FPV-дроны — лишь один пример того, как технологии меняют характер боевых действий, отмечает WSJ. Украина, которая, как и Иран, потеряла большую часть своего флота, начала применять против российских военных кораблей морские беспилотники. По мнению WSJ, это позволило Киеву фактически закрыть для российского флота западную часть Черного моря, включая подходы к главному украинскому порту Одессе.

Хотя, как подчеркивают эксперты, иранские морские дроны уступают украинским по сложности и лишены навигации Starlink, в узком Ормузском проливе они могут представлять смертельную угрозу для военных судов и танкеров.

WSJ опасается, что США, в отличие от Ирана, не успели адаптировать свою военную доктрину к новому типу боевых действий, с которыми им предстоит столкнуться в случае наземной операции.

У Ирана был хороший учитель в лице России, и Тегеран с большим интересом перенимал опыт войны (на Украине). Такого же интереса со стороны США я не увидел.

военный эксперт

Майкл Кофман, старший научный сотрудник Фонда Карнеги за международный мир*, добавил, что США сейчас находятся на раннем этапе осмысления конфликта на Украине — они только пытаются понять технологию FPV и ее влияние на боевые действия и тактику. Он признался, что с учетом имеющихся оборонительных возможностей США «предстоит пройти долгий путь», чтобы достичь текущего уровня Украины.

* Фонд внесен в РФ в реестр нежелательных организаций

