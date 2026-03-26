WSJ: Иран сможет использовать против США уроки конфликта на Украине

«Близкими целями для Ирана станут сухопутные войска и военные корабли США в Персидском заливе, и обе стороны смогут использовать FPV-дроны», — сказал маршал в отставке Королевских ВВС Мартин Сэмпсон. На его взгляд, помимо средств электромагнитных помех, у американцев на транспортных средствах и десантных катерах нет оборудования для борьбы с дронами, которое стало обычным явлением на Украине.
Но FPV-дроны — лишь один пример того, как технологии меняют характер боевых действий, отмечает WSJ. Украина, которая, как и Иран, потеряла большую часть своего флота, начала применять против российских военных кораблей морские беспилотники. По мнению WSJ, это позволило Киеву фактически закрыть для российского флота западную часть Черного моря, включая подходы к главному украинскому порту Одессе.
WSJ опасается, что США, в отличие от Ирана, не успели адаптировать свою военную доктрину к новому типу боевых действий, с которыми им предстоит столкнуться в случае наземной операции.
У Ирана был хороший учитель в лице России, и Тегеран с большим интересом перенимал опыт войны (на Украине). Такого же интереса со стороны США я не увидел.
Майкл Кофман, старший научный сотрудник Фонда Карнеги за международный мир*, добавил, что США сейчас находятся на раннем этапе осмысления конфликта на Украине — они только пытаются понять технологию FPV и ее влияние на боевые действия и тактику. Он признался, что с учетом имеющихся оборонительных возможностей США «предстоит пройти долгий путь», чтобы достичь текущего уровня Украины.
* Фонд внесен в РФ в реестр нежелательных организаций