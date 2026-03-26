Уганда выразила готовность поддержать Израиль в конфликте с Ираном

НАЙРОБИ, 26 марта. /ТАСС/. Вооруженные силы Уганды готовы оказать поддержку Израилю в его конфликте с Ираном, если такой запрос поступит от еврейского государства. Об этом заявил командующий ВС Уганды генерал Мухузи Кайнеругаба.
«Если Израилю потребуется наша помощь, им достаточно запросить нас. Их угандийские братья готовы оказать им содействие. Израиль поддерживал нас в 1980—1990-х, когда мы были никем. Почему бы нам не поддержать его теперь, когда наш ВВП достиг $100 млрд?» — написал генерал на своей странице в X.
При этом он добавил, что Уганда стремится к скорейшему окончанию конфликта между Израилем и Ираном. «Мир устал от него. Но любые разговоры об уничтожении или поражении Израиля заставят нас вступить в войну. Мы на стороне Израиля», — подчеркнул Кайнеругаба. Он указал, что стремление Уганды к поддержке Израиля связано в том числе с христианским вероисповеданием населения африканской республики.
28 февраля США и Израиль начали военную операцию против Ирана. Под удары попали крупнейшие иранские города, в том числе Тегеран. В Белом доме обосновали атаку ракетной и ядерной угрозами, якобы исходящими от Тегерана. Корпус стражей исламской революции заявил о масштабной ответной операции, атаковав объекты в Израиле. Ударам также подверглись объекты США в Бахрейне, Иордании, Катаре, Кувейте, ОАЭ и Саудовской Аравии. В результате ударов по Ирану погибли верховный лидер аятолла Али Хаменеи и некоторые другие ключевые фигуры руководства исламской республики.