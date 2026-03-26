Уганда выразила готовность поддержать Израиль в конфликте с Ираном

При этом он добавил, что Уганда стремится к скорейшему окончанию конфликта между Израилем и Ираном. «Мир устал от него. Но любые разговоры об уничтожении или поражении Израиля заставят нас вступить в войну. Мы на стороне Израиля», — подчеркнул Кайнеругаба. Он указал, что стремление Уганды к поддержке Израиля связано в том числе с христианским вероисповеданием населения африканской республики.