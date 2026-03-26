США не собираются проводить наземную операцию в Иране, заявили в конгрессе

ВАШИНГТОН, 26 мар — РИА Новости. Спикер палаты представителей конгресса США Майк Джонсон выразил уверенность в том, что Вашингтон не намерен проводить наземную военную операцию в Иране.
«У нас нет там наземных войск. Я не думаю, что есть такое стремление», — сказал Джонсон на видео, опубликованном журналом Newsweek.
Джонсон также отметил, что наращивание военного присутствия и наземная операция — это разные вещи. При этом он призвал Иран следить за наращиванием американских сил и принимать его во внимание.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана. Иран наносит ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке. Рост цен на топливо наблюдается во многих странах из-за фактической блокировки Ормузского пролива — ключевого маршрута поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива.
Ранее издание New York Times со ссылкой на неназванных представителей Пентагон сообщило, что военное руководство США рассматривает возможность задействовать десантников 82-й воздушно-десантной дивизии для захвата иранского острова Харк, главного узла нефтяного экспорта страны в северной части Персидского залива.