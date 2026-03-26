США не собираются проводить наземную операцию в Иране, заявили в конгрессе

США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана. Иран наносит ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке. Рост цен на топливо наблюдается во многих странах из-за фактической блокировки Ормузского пролива — ключевого маршрута поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива.