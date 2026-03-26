Bloomberg: Германия составляет «карту уязвимостей» США на случай конфликта с Трампом

Берлин начал составлять «карту уязвимостей» в американских цепочках поставок, чтобы определить точки, на которые Германия и ее партнеры по Европейскому союзу могли бы оказать давление в случае конфликта с США.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

Согласно статье Bloomberg, цель Германии — добиться консенсуса среди стран ЕС относительно того, как они могут использовать рычаги влияния, если будут втянуты в очередной спор с администрацией Дональда Трампа.

На прошлой неделе канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил немецким законодателям, что есть страны, которые зависят от ЕС в вопросах поставок важнейших товаров, и блок должен быть готов использовать этот рычаг давления.

«Мы определяем наши интересы и средства их защиты», — добавил он.

По словам чиновников, работа в Берлине пока находится на относительно ранней стадии: сотрудники собирают данные о связях Европы с США.

Но первоначальные выводы указывают на то, что наиболее уязвимы крупные американские технологические компании, тесно связанные с Белым домом.

Речь, как предполагает Bloomberg, идет о таких фирмах, как Alphabet, Amazon.com и Meta Platforms*.

Другие варианты касаются инвестиционного бума в области искусственного интеллекта, который способствовал взлету американских фондовых индексов в этом году до рекордных высот. Здесь европейцы могли бы ударить по таким компаниям, как OpenAI, Anthropic, подразделениям искусственного интеллекта Microsoft и проектам Илона Маска.

Еще одним рычагом влияния могут стать цены на лекарства для американских избирателей — проблема, к которой особенно чувствителен Трамп.

Берлин также обратил внимание на ту роль, которую играют европейские военные базы в способности США распространять свою мощь по всему миру.

По данным Bloomberg, если бы США не были членом НАТО, им бы пришлось платить за использование баз на территории Европы 100−200 млрд долларов в год.

Одновременно в Брюсселе составляют карту уязвимостей ЕС и обсуждают, как блок мог бы использовать свои слабые места в борьбе с конкурентами. Европейские чиновники также разрабатывают механизмы компенсации для поддержки государств-членов, которые в большей степени подвержены ответным мерам со стороны США.

Объединившись, европейцы могут доказать Трампу, что они готовы противостоять ему. Если Европа сможет доказать, что тактика запугивания не работает, это может со временем ослабить те силы в Вашингтоне, которые поддерживают Трампа.

Тобиас Герке
эксперт Европейского совета по международным отношениям

Карта уязвимостей США — лишь часть подготовки Европы для борьбы с усиливающейся враждебностью США. Однако, как подчеркивает Bloomberg, эти шаги сопряжены с высокими рисками: в ЕС с болью осознают, насколько уязвимыми окажутся европейские компании, если ответные действия США выйдут из-под контроля.

Официальные лица ЕС предупредили, что никаких решений об активизации планов принято не было, а предпочтительным для них результатом является восстановление отношений с Белым домом. «Речь идет не о конфронтации, а о взаимном определении наших интересов», — заявил на прошлой неделе министр обороны Германии Борис Писториус, отвечая на вопрос о том, намерен ли Берлин использовать «болевые точки» США.

* Meta Platforms признана в РФ экстремистской организацией

