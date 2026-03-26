Bloomberg: Германия составляет «карту уязвимостей» США на случай конфликта с Трампом

Согласно статье Bloomberg, цель Германии — добиться консенсуса среди стран ЕС относительно того, как они могут использовать рычаги влияния, если будут втянуты в очередной спор с администрацией Дональда Трампа.
«Мы определяем наши интересы и средства их защиты», — добавил он.
По словам чиновников, работа в Берлине пока находится на относительно ранней стадии: сотрудники собирают данные о связях Европы с США.
Другие варианты касаются инвестиционного бума в области искусственного интеллекта, который способствовал взлету американских фондовых индексов в этом году до рекордных высот. Здесь европейцы могли бы ударить по таким компаниям, как OpenAI, Anthropic, подразделениям искусственного интеллекта Microsoft и проектам Илона Маска.
Еще одним рычагом влияния могут стать цены на лекарства для американских избирателей — проблема, к которой особенно чувствителен Трамп.
По данным Bloomberg, если бы США не были членом НАТО, им бы пришлось платить за использование баз на территории Европы 100−200 млрд долларов в год.
Одновременно в Брюсселе составляют карту уязвимостей ЕС и обсуждают, как блок мог бы использовать свои слабые места в борьбе с конкурентами. Европейские чиновники также разрабатывают механизмы компенсации для поддержки государств-членов, которые в большей степени подвержены ответным мерам со стороны США.
Объединившись, европейцы могут доказать Трампу, что они готовы противостоять ему. Если Европа сможет доказать, что тактика запугивания не работает, это может со временем ослабить те силы в Вашингтоне, которые поддерживают Трампа.
Карта уязвимостей США — лишь часть подготовки Европы для борьбы с усиливающейся враждебностью США. Однако, как подчеркивает Bloomberg, эти шаги сопряжены с высокими рисками: в ЕС с болью осознают, насколько уязвимыми окажутся европейские компании, если ответные действия США выйдут из-под контроля.
Официальные лица ЕС предупредили, что никаких решений об активизации планов принято не было, а предпочтительным для них результатом является восстановление отношений с Белым домом. «Речь идет не о конфронтации, а о взаимном определении наших интересов», — заявил на прошлой неделе министр обороны Германии Борис Писториус, отвечая на вопрос о том, намерен ли Берлин использовать «болевые точки» США.
