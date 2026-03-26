В ЕС заявили, что по-прежнему планируют полный отказ от российской нефти

БРЮССЕЛЬ, 26 мар — РИА Новости. Евросоюз по-прежнему намерен полностью запретить импорт российской нефти, несмотря на конфликт на Ближнем Востоке и вызванный им рост цен, заявил Еврокомиссар по торговле Марош Шефчович.
«Две страны (Венгрия и Словакия — ред.) пользуются изъятиями. Оставшиеся объёмы этой нефти не являются значительными. Но мы хотим полностью от неё отказаться и сделаем это как можно скорее», — сказал он в интервью газете Monde.
Ранее Еврокомиссия заявила, что на фоне кризиса на Ближнем Востоке и роста цен на энергоносители она пока не знает, когда будет опубликовано предложение по окончательному отказу от российской нефти. СМИ сообщали, что представление этой инициативы вообще было исключено из повестки ЕК на апрель.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана. Иран наносит ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке. При этом фактически остановилось судоходство по Ормузскому проливу — ключевому маршруту поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива. В результате цены на топливо растут в большинстве стран мира.