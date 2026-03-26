Политолог рассказал, как визит Лукашенко в КНДР повлияет на сделку с США

Визит белорусского лидера в КНДР призван продемонстрировать, что Лукашенко не становится «прокси Вашингтона», а может вести диалог с любыми центрами силы. Об этом пишет политолог Ярослав Игнатовский в своем телеграм-канале. Эксперт анализирует действия белорусского лидера по усилению роли Белоруссии в качестве независимого игрока на политической арене.

Диана Потапова
Автор Новости Mail
Источник: Пресс-служба Президента Республики Беларусь

Аналитик отмечает, что визит Лукашенко в Пхеньян происходит во время стратегической перезагрузки отношений Белоруссии с Западом. На прошлой неделе Минск и Вашингтон объявили о сделке — США снимают ряд санкций, а Белоруссия выпускает сотни политзаключенных. Визит Лукашенко в Пхеньян.

Минск одновременно торгуется с Вашингтоном и укрепляет связи с союзником России и одним из главных противников США — КНДР. Довольно четкий сигнал от белорусского лидера.

Ярослав Игнатовский
политолог, директор аналитического центра «Политген»

По словам политолога, поездка Лукашенко в Пхеньян — еще одно свидетельство того, что Минск проводит самостоятельный курс. Белорусский лидер ранее подчеркнул, что диалог с США ведется «выведя за скобки Россию и Китай».

Это сигнал и Москве, и Вашингтону: Минск претендует на роль самостоятельного игрока, а не чьего-либо сателлита. Лукашенко верен себе: он всегда старался усидеть на множестве стульев и лавировать между западом и востоком.

Ярослав Игнатовский
политолог, директор аналитического центра «Политген»

Лукашенко не выбирает между Западом и Востоком, а торгует своей геополитической позицией, резюмирует эксперт.

Он заключает договор о дружбе с КНДР, анонсирует большую сделку с США, при этом постоянно ездит в Россию. Словом, показывает всем свою геополитическую независимость. Но сколько это ещё может продолжаться? Рано или поздно, союзники потребуют выбора.

Ярослав Игнатовский
политолог, директор аналитического центра «Политген»

Ранее политолог Иван Пятибратов в интервью Новостям Mail рассказал, почему активизируется диалог Вашингтона и Минска, и смогут ли США настроить Лукашенко против России.

