Политолог рассказал, как визит Лукашенко в КНДР повлияет на сделку с США

Минск одновременно торгуется с Вашингтоном и укрепляет связи с союзником России и одним из главных противников США — КНДР. Довольно четкий сигнал от белорусского лидера.
По словам политолога, поездка Лукашенко в Пхеньян — еще одно свидетельство того, что Минск проводит самостоятельный курс. Белорусский лидер ранее подчеркнул, что диалог с США ведется «выведя за скобки Россию и Китай».
Это сигнал и Москве, и Вашингтону: Минск претендует на роль самостоятельного игрока, а не чьего-либо сателлита. Лукашенко верен себе: он всегда старался усидеть на множестве стульев и лавировать между западом и востоком.
Лукашенко не выбирает между Западом и Востоком, а торгует своей геополитической позицией, резюмирует эксперт.
Он заключает договор о дружбе с КНДР, анонсирует большую сделку с США, при этом постоянно ездит в Россию. Словом, показывает всем свою геополитическую независимость. Но сколько это ещё может продолжаться? Рано или поздно, союзники потребуют выбора.
