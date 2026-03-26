FT: конфликт Зеленского с депутатами может лишить Украину кредитов МВФ и членства в ЕС

На Украине назревает серьезный политический кризис: Верховная Рада блокирует законодательные инициативы президента Владимира Зеленского. Этот конфликт ставит под угрозу получение страной финансовой помощи от МВФ и ЕС, пишет британская газета Financial Times.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

Согласно статье, парламент критикует Зеленского за авторитарный стиль управления и его стремление принимать политические решения без соответствующих консультаций, а иногда за нежелание предлагать законопроекты. В ответ президент пригрозил «отправить на фронт» депутатов, которые не хотят «служить» в Раде.

По словам Галины Янченко, депутата от партии Зеленского «Слуга народа», отношения между парламентом и президентом стали «токсичными». Поддержка Зеленского в Раде резко упала: если в 2019 году он мог рассчитывать на большинство 254 голоса из 450 возможных, то сейчас правительство для принятия законов может полагаться лишь на 111 депутатов.

Усталость от военных действий в сочетании с лавиной политических и коррупционных скандалов обрушила народное доверие к правящей партии и лично к Зеленскому, пишет FT.

«Кризис разразился сразу на нескольких фронтах», — отмечает Вита Думанская, координатор неправительственной организации «Честно». Сбой в работе, среди прочего, затруднил Украине доступ к столь необходимым кредитам от МВФ и Евросоюза, подчеркивает британская газета. Когда в феврале глава МВФ Кристалина Георгиева согласилась выдать Украине кредит, она не скрывала опасений, назвав риски «исключительно высокими». Георгиева ясно дала понять, что для успеха этой программы украинским властям придется проявить «твердую решимость» и провести «смелые системные реформы», а также быть готовыми к дополнительным действиям, если потребуется.

Но аналитики и законодатели считают, что правительство не справилось с задачей подготовить необходимые законопроекты для укрепления антикоррупционных органов Украины, хотя от этого ключевого требования ЕС зависит не только финансовая поддержка со стороны блока, но и возможность Украины стать его членом.

