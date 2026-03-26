FT: конфликт Зеленского с депутатами может лишить Украину кредитов МВФ и членства в ЕС

По словам Галины Янченко, депутата от партии Зеленского «Слуга народа», отношения между парламентом и президентом стали «токсичными». Поддержка Зеленского в Раде резко упала: если в 2019 году он мог рассчитывать на большинство — 254 голоса из 450 возможных, то сейчас правительство для принятия законов может полагаться лишь на 111 депутатов.