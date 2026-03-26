Каллас призвала усилить давление на Россию из-за военной помощи Ирану

«Если Америка хочет, чтобы война на Ближнем Востоке прекратилась, а Иран прекратил нападать, она также должна оказать давление на Россию, чтобы та не смогла помочь (Ирану.—»Ъ«)», — сказала Кая Каллас (цитата по The Guardian).
Газета The Financial Times со ссылкой на западную разведку писала, что в начале марта Россия начала поставлять Ирану беспилотники. Собеседники издания предполагают, что РФ направляет дроны «Герань-2», которые сама производит на основе иранских «Шахед». Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал подобные сообщениям «лживыми вбросами».