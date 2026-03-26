Новак заявил, что российская нефть продается без дисконта и с премией

Российская нефть на фоне дефицита на мировом рынке перестала продаваться с дисконтом и в ряде случаев уже идет с премией. Об этом заявил вице-премьер Александр Новак, отметив высокий спрос на сырье и рост стоимости перевозок из-за ситуации в Ормузском проливе. На этом фоне в Москве говорят об усилении позиций России на глобальном энергорынке. Как изменилась ситуация на рынке энергоносителей — в материале «Газеты.Ru».
Дисконт исчезает.
Российская нефть на фоне дефицита на мировом рынке перестает продаваться со скидкой и в ряде случаев уже идет с премией, заявил вице-премьер Александр Новак, подчеркнув, что спрос на сырье сохраняется на высоком уровне.
"У нас не было вопросов, касающихся отсутствия спроса на наши нефть и нефтепродукты. Это же вопрос, по сути, дисконта и рыночных, конкурентных отношений.
Сегодня, когда есть дефицит на рынке, наши нефть, нефтепродукты востребованы, и, как мы видим, дисконты снизились, и по отдельным направлениям теперь идет даже с премией",
— отметил он в кулуарах съезда РСПП в Национальном центре «Россия».
При этом, по словам Новака, ситуация на Ближнем Востоке уже влияет на логистику.
«Да, есть расходы на фрахт, а фрахт вырос по цене, потому что в результате “закупорки” большого количества танкеров в Ормузском проливе количество танкеров в мире, перевозящих нефть и нефтепродукты, меньше, конкуренция высокая, поэтому ставки несколько выросли. Что касается премии покупателей, непосредственных потребителей, от дисконта мы сегодня перешли либо к нулевому дисконту, либо даже частично с премией», — объяснил он.
Удар по Европе.
Мир входит в фазу крупнейшего энергетического кризиса, а Европа и Британия подошли к нему неподготовленными, заявил спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.
«Мы видим, что наступает самый мощный энергетический кризис за всю историю человечества. К нему абсолютно не подготовлены ни Европа, ни Британия. Мало того, они сами выстрелили себе в ногу, отказавшись от российских энергоносителей»,
— сказал Дмитриев журналистам.
По его оценке, последствия этой политики еще только начинают проявляться.
«Но наше предсказание очень четкое: Европа и Британия будут умолять о российских энергоносителях, и Россия будет принимать или не принимать соответствующие решения», — процитировал Дмитриева «Интерфакс».
Глава РФПИ также связал ухудшение ситуации с действиями Украины.
«Все видят, что Украина фактически пытается сорвать [российские поставки] и сделать энергетический кризис еще хуже», — отметил он.
По словам Дмитриева, атаки Киева создают дополнительные сложности, которые могут ускорить рост цен и еще сильнее ударить по Евросоюзу и Британии. В этом сценарии, считает он, Европа рискует столкнуться не просто с ростом тарифов, а с гораздо более тяжелыми последствиями для экономики.
«Отказались от суверенитета — получили абсолютно мощнейший энергетический кризис, который фактически грозит уничтожить нормальную экономическую деятельность в этих странах», — резюмировал Дмитриев.
В Кремле обсуждают, стоит ли России самой прекратить поставки энергоресурсов в Европу, заявлял ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, этот вопрос требует детальной проработки и всестороннего анализа.
Он отметил, что ситуация на мировом энергорынке сейчас нестабильна из-за конфликта на Ближнем Востоке, поэтому делать точные прогнозы сложно. В этих условиях, добавил Песков, ~решения принимаются с учетом всех текущих факторов~.
Как реагирует мир.
После ударов Израиля и США по Ирану и блокировки Ормузского пролива цены на нефть резко пошли вверх, а в ряде стран уже возник дефицит топлива. Последствия быстро вышли за пределы Ближнего Востока: о рисках заговорили и в США, и в Европе.
В Калифорнии, как пишет Bloomberg, власти уже предупреждают о возможном энергетическом кризисе. Глава нефтеперерабатывающего подразделения Chevron Энди Уолц заявил, что штату пора вводить «чрезвычайную энергетическую ситуацию», пересматривать климатические и налоговые правила и стимулировать собственную добычу, иначе в течение 10 лет Chevron может свернуть нефтепереработку.
Во Франции происходящее уже называют «нефтяным шоком». Министр экономики и финансов Ролан Лескюр на слушаниях в Национальном собрании предупредил, что если ситуация с блокадой нефти затянется, последствия выйдут далеко за рамки нефтяного рынка.
«Если энергетический шок сохранится дольше нескольких недель, кризис распространится гораздо шире на экономику и приобрести более системный характер», — сказал он.
При этом министр уточнил, что «ситуация к этому пока не пришла».
О масштабе удара по инфраструктуре говорит и Международное энергетическое агентство. По словам главы МЭА Фатиха Бироля, в девяти странах Ближнего Востока серьезно повреждены более 40 энергетических объектов. Он отметил, что нынешние сбои по последствиям уже сопоставимы с двумя крупными нефтяными кризисами 1970-х годов и газовым кризисом 2022 года.