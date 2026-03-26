Новак заявил, что российская нефть продается без дисконта и с премией

Российская нефть на фоне дефицита на мировом рынке перестала продаваться с дисконтом и в ряде случаев уже идет с премией. Об этом заявил вице-премьер Александр Новак, отметив высокий спрос на сырье и рост стоимости перевозок из-за ситуации в Ормузском проливе. На этом фоне в Москве говорят об усилении позиций России на глобальном энергорынке. Как изменилась ситуация на рынке энергоносителей — в материале «Газеты.Ru».