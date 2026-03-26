Трамп: Иран умоляет США пойти на сделку

По информации The New York Times и Axios, США направили Ирану план по прекращению боевых действий из 15 пунктов. Среди них — отказ от запасов высокообогащенного урана, усиление инспекций ООН, ограничение дальности баллистических ракет, а также сокращение поддержки прокси-сил. Тегеран счел предложение уловкой и выдвинул в ответ свои условия, сообщал Axios. По данным Tasnim, Иран передал США через посредников официальный ответ на американский план. По данным источника Reuters, иранцы назвали план США «односторонним» и не учитывающим условия Тегерана.