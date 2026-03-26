Anadolu: Китай впервые показал систему роевого боя дронов Atlas

Swarm-2, представленная в 2024 году, может нести и запускать 48 беспилотников с неподвижным крылом. Во время испытаний она запускала по одному дрону каждые три секунды. Командная машина способна одновременно управлять до 96 беспилотниками.
Дроны могут быть гибко сгруппированы в многофункциональные рои для выполнения сложных задач.
Разведывательные дроны можно запустить первыми для сбора разведданных, а беспилотные системы РЭБ можно отправить впереди дронов-камикадзе для нейтрализации систем противника.
Благодаря предварительной подготовке с поддержкой искусственного интеллекта и встроенным алгоритмам БПЛА могут самостоятельно распознавать цели, распределять задачи и планировать маршруты, адаптируясь к изменяющимся условиям боя.