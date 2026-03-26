Anadolu: Китай впервые показал систему роевого боя дронов Atlas

Система Atlas может расширить возможности применения дронов на поле боя, включая интенсивные атаки на средства ПВО противника, а также высокоточные и глубокие удары, пишет турецкое агентство Anadolu Ajansi.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

В Китае прошла первая полномасштабная демонстрация системы управления роем беспилотников Atlas, которая предназначена для координации большого количества БПЛА для разведывательных и ударных миссий, говорится в статье.

Atlas включает в себя наземную боевую машину Swarm-2, машину управления и машину поддержки.

Swarm-2, представленная в 2024 году, может нести и запускать 48 беспилотников с неподвижным крылом. Во время испытаний она запускала по одному дрону каждые три секунды. Командная машина способна одновременно управлять до 96 беспилотниками.

Каждый дрон в составе Atlas может нести различную полезную нагрузку, включая электронно-оптические разведывательные системы, ударные боеприпасы и ретрансляционное коммуникационное оборудование.

Дроны могут быть гибко сгруппированы в многофункциональные рои для выполнения сложных задач.

Тип и порядок запуска беспилотников можно можно изменять в зависимости от задач миссии.

Разведывательные дроны можно запустить первыми для сбора разведданных, а беспилотные системы РЭБ можно отправить впереди дронов-камикадзе для нейтрализации систем противника.

Благодаря предварительной подготовке с поддержкой искусственного интеллекта и встроенным алгоритмам БПЛА могут самостоятельно распознавать цели, распределять задачи и планировать маршруты, адаптируясь к изменяющимся условиям боя.

Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше