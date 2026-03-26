Трамп продлил на год действие несколько санкций против РФ

ВАШИНГТОН, 26 марта. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп продлил на год действие отдельных санкций в отношении РФ, введенных, в частности, под предлогом приписанного российской стороне вмешательства в американские избирательные процессы и после начала специальной военной операции на Украине. Об этом свидетельствует уведомление, поступившее в Федеральный реестр — сборник официальных документов американского правительства.
Как следует из документа, речь идет о рестрикциях, которые были введены в соответствии с исполнительным указом, подписанным 15 апреля 2021 года, и позднее ужесточались. Это было сделано под предлогом «вредоносной деятельности» российской стороны, под которой подразумевается якобы имевшее место «препятствование проведению свободных и демократических выборов и подрыв демократических институтов в США, их странах-союзниках и партнерах», а также «участие во вредоносной деятельности с использованием кибертехнологий, направленной против США, их союзников и партнеров».
Кроме того, вашингтонская администрация утверждает, что Россия якобы нарушала «устоявшиеся принципы международного права, в том числе территориальную целостность государств». По мнению властей США, Москва якобы занималась «поощрением и использованием транснациональной коррупции для оказания влияния на правительства других стран» и подрывом «безопасности в странах и регионах, важных для национальной безопасности Соединенных Штатов».
В уведомлении утверждается, что деятельность РФ «представляет необычную и чрезвычайную угрозу национальной безопасности, внешней политике и экономике США». «По этой причине [санкционное] чрезвычайное положение, объявленное указом 14024, должно действовать и после 15 апреля 2026 года», — говорится в заявлении американского президента. Как уточняется, упомянутое положение «продлевается на год». Президент США уведомил Конгресс США о продлении санкционного режима.