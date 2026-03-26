Трамп продлил на год действие несколько санкций против РФ

Как следует из документа, речь идет о рестрикциях, которые были введены в соответствии с исполнительным указом, подписанным 15 апреля 2021 года, и позднее ужесточались. Это было сделано под предлогом «вредоносной деятельности» российской стороны, под которой подразумевается якобы имевшее место «препятствование проведению свободных и демократических выборов и подрыв демократических институтов в США, их странах-союзниках и партнерах», а также «участие во вредоносной деятельности с использованием кибертехнологий, направленной против США, их союзников и партнеров».